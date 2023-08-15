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市人大常委会召开党组（扩大）会议
您当前的位置 ： 洛阳网 > 新闻中心 > 洛阳 > 洛阳新闻  来源: 洛阳网 2023.09.09 08:56

　　昨日下午，市委常委会会议结束后，市人大常委会党组书记、主任李保国主持召开市人大常委会党组(扩大)会议，研究部署市人大常委会及机关主题教育相关工作。

　　会议传达学习了习近平总书记近期重要讲话、重要文章精神，集中学习了全省学习贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想主题教育第一批总结暨第二批部署会议精神、省人大常委会党组扩大会议暨主题教育调研成果交流会精神，市委常委会会议精神及市委主要领导关于主题教育的指示要求，初步研究安排市人大常委会及机关深入开展学习贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想主题教育相关工作、研讨实施方案。

　　李保国指出，要提高认识，深刻把握主题教育重要意义，牢牢把握“学思想、强党性、重实践、建新功”的总要求，结合中央主题教育第一批总结暨第二批部署会议精神，省、市相关会议精神和部署要求，研究制订市人大常委会及机关学习贯彻方案，做好党的创新理论的坚定信仰者和忠实实践者。要加强统筹，不折不扣把主题教育抓紧抓实抓好，真正把习近平新时代中国特色社会主义思想转化为坚定理想、锤炼党性和指导实践、推动工作的强大力量，在服务保障中心大局中找准人大职能和定位，发挥人大积极作用，彰显责任与担当，为加快推进现代化洛阳建设贡献人大力量。要坚持问题导向，牢固树立“有解”思维，落实主体责任，结合我市实际，针对人大工作中存在的突出问题进一步修改完善学习贯彻方案，真正解决问题、推动工作，以真抓实干的工作成效检验主题教育成果。(洛报融媒·洛阳网记者 李雅君 通讯员 张艳艳)
[ 责任编辑：席倩倩 ]
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