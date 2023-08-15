洛宁：坚持大团结大联合 凝聚共同奋斗力量

近年，洛宁县深入学习贯彻《中国共产党统一战线工作条例》和中央、省委、市委统战工作会议精神，坚持大团结大联合，抢抓新机遇、展现新作为，广泛凝聚人心和力量，引导各界人士心往一处想、劲往一处使。

近年，洛宁县深入学习贯彻《中国共产党统一战线工作条例》和中央、省委、市委统战工作会议精神，坚持大团结大联合，抢抓新机遇、展现新作为，广泛凝聚人心和力量，引导各界人士心往一处想、劲往一处使。

同心同向，凝聚团结奋进的强大合力。洛宁县委把统战工作纳入理论学习中心组学习内容、党校培训计划、乡镇党建高质量考核体系。以“同心”实践行动为引领，积极争取省市统战系统各单位、各民主党派政策性资金，助推洛宁顺利脱贫摘帽；积极发挥县委统战工作领导小组牵头作用，面向全县党政干部、党外知识分子、新的社会阶层人士等开展《中国共产党统一战线工作条例》专题宣讲和政策培训活动，累计参与3000余人次。近年，洛宁统一战线各界人士积极为脱贫攻坚、防汛救灾、公益事业献计出力，坚定与党同心同向同行。

广交朋友，胸怀海纳百川的非凡气魄。统战成员来自不同阶层、不同领域，洛宁县针对不同统战成员特点及需求积极探索实践，在全市率先成立县级新联会和知联会，进一步加强党外知识分子及新的社会阶层人士思想政治引领，先后打造新阶层工作阵地10余个。自2015年以来，爱和小镇连续举办八届中国“当日”艺术展，先后被授予中央和省级“新的社会阶层人士统战工作实践创新基地”荣誉称号。在民族宗教工作方面，充分尊重、因势利导，铸牢中华民族共同体意识，深入推进我国宗教中国化的洛宁实践。

服务大局，营造高质量发展的良好氛围。洛宁县不断在发展中总结和运用统战工作规律，围绕中心，服务大局，持续为现代化洛宁建设汇聚智慧和力量。近年来，洛宁以“万人助万企”活动为契机，采取有力举措助推民营经济发展，全县33名县级领导干部分包联系111家重点民营企业，解决企业反映的问题86条，办结率94%。全县市场主体规模突破3万户，洛宁县被省委省政府、市委市政府评为“营商环境建设先进县”，该县工商联被授予全国“五好”标杆县级工商联荣誉称号，彰显助力民营经济高质量发展的统战力量。（洛报融媒·洛阳网记者 郭飞飞 通讯员 贾萌 张秀乐）