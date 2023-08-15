致全市广大教师和教育工作者的慰问信

金秋九月，硕果盈枝；河洛大地，桃李芬芳。值此第三十九个教师节来临之际，市委、市政府谨向全市广大教师、教育工作者和离退休教职员工，致以节日的祝贺和诚挚的问候！向长期以来关心、支持洛阳教育事业发展的社会各界人士表示衷心的感谢和崇高的敬意！

全市广大教师和教育工作者：

金秋九月，硕果盈枝；河洛大地，桃李芬芳。值此第三十九个教师节来临之际，市委、市政府谨向全市广大教师、教育工作者和离退休教职员工，致以节日的祝贺和诚挚的问候！向长期以来关心、支持洛阳教育事业发展的社会各界人士表示衷心的感谢和崇高的敬意！

教育是国之大计、党之大计。一年来，全市教育系统坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指引，深入学习贯彻党的二十大精神和习近平总书记关于教育的重要论述，将立德树人贯穿到办学治校全过程、各方面，加快建设与副中心城市相匹配的教育体系，教育事业发展成果惠及千家万户。全市广大教师和教育工作者始终胸怀“国之大者”，牢记“为党育人、为国育才”历史使命，砥砺奋进，勇毅前行，在平凡的岗位上作出了不平凡的业绩。是你们孜孜不倦、无怨无悔奋战在教育教学一线，用辛勤和汗水浇灌出满园桃李芬芳；是你们革故鼎新、勇挑重担求索在教改课改前沿，用智慧和激情诠释着教育人的使命担当；是你们默默耕耘、甘为人梯铺垫起学生成才之路，用言传身教激励着莘莘学子追逐人生梦想。伟大出自平凡，平凡造就伟大，市委、市政府为拥有这样一支献身教育、无私奉献的优秀教师队伍而自豪！真诚地向你们致以节日的问候，你们辛苦了！

发展慢不得，教育更等不得。一年来，市委、市政府始终把教育作为关乎发展的头等大事，坚持超常规思维、超常规举措、超常规投入、超常规力度，牢牢抓住资源布局优化调整、深化教育综合改革、教师专业发展体系建设、教育督导机制改革四项重点工作，加快推动洛阳教育跨越式发展。这一年，放眼更远的未来，市委高规格召开全市教育工作会议，前瞻谋划教育改革发展，着力构建教育高质量发展的四梁八柱；放眼更优的布局，7所现代化高中拔地而起，如璀璨明珠镶嵌在河洛大地，托举起重振洛阳辉煌的梦想；放眼更强的活力，教育综合改革破冰攻坚一往无前，笃定创新的步伐铿锵有力，激荡起雄浑澎湃的改革强音；洛阳，这座古老而又充满活力的城市，对教育的期待比以往任何时候都更加迫切，发展教育的决心也比以往任何时候都更加坚定！

兴城必先兴教，强教必先强师。高质量的教育离不开高素质的教师队伍。市委、市政府将始终把教师队伍建设作为立教之本、兴教之源，千方百计增加投入，全面夯实教师发展之基，让教师成为洛阳最受尊重、青年最为向往的职业。任重而道远者，不择地而息。希望全市广大教师恪守师德师风第一标准，争做“四有好老师”，当好“四个引路人”，潜心教学、倾心育人，培养更多德智体美劳全面发展的社会主义建设者和接班人，为建设现代化洛阳作出新的更大的贡献！

衷心祝愿全市广大教师、教育工作者和离退休教职员工节日快乐、身体康健、工作顺利、阖家幸福！

中共洛阳市委

洛阳市人民政府

2023年9月9日