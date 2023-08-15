四大行下调存量首套住房贷款利率 首套房无需申请

昨日，记者从中国工商银行洛阳分行、中国农业银行洛阳分行、中国银行洛阳分行、中国建设银行洛阳分行获悉，四大银行驻洛机构将严格执行各家总行发布的有关公告，认真落实《中国人民银行国家金融监督管理总局关于降低存量首套住房贷款利率有关事项的通知》要求，积极依法有序推进存量个人住房贷款利率调整工作。

昨日，记者从中国工商银行洛阳分行、中国农业银行洛阳分行、中国银行洛阳分行、中国建设银行洛阳分行获悉，四大银行驻洛机构将严格执行各家总行发布的有关公告，认真落实《中国人民银行国家金融监督管理总局关于降低存量首套住房贷款利率有关事项的通知》要求，积极依法有序推进存量个人住房贷款利率调整工作。

据悉，四大银行7日均发布关于存量首套个人住房贷款利率调整的公告，明确了存量房贷利率调整的调整范围、调整规则、申请方式及调整时间、申请渠道等内容，符合条件的市民可享受利率下调优惠政策。

调整范围

符合本次调整范围的贷款是指以下两种情形的贷款。

●2023年8月31日前已发放的和已签订合同但未发放的首套住房商业性个人住房贷款。

●2023年8月31日前贷款发放或签订合同时，不符合首套住房标准，但当前借款人实际住房情况符合所在城市首套住房标准的其他存量住房商业性个人住房贷款。

需要注意的是，原则上应为按月足额偿还本息的正常类个人住房贷款，如贷款当前处于不良状态，须客户归还积欠本金及利息后再申请调整利率。

调整规则及方式

对于符合要求的存量首套个人住房贷款最低可调整至原贷款发放时所在城市首套房贷利率政策下限。

银行将根据存量个人住房贷款情况，通过变更合同约定的利率水平或新发放贷款置换两种方式进行利率调整。

●协商变更合同利率是指由银行与客户协商降低贷款合同约定的利率水平。

●新发放贷款置换是指由银行新发放一笔贷款，客户使用这笔贷款置换存量首套房贷。

申请方式

记者采访我市多家银行时获悉，为方便客户，对于原贷款发放时执行所在城市首套房贷利率政策且当前为LPR定价的浮动利率存量房贷，银行方面将于2023年9月25日按照上述规则，主动进行批量下调，无需客户申请。

原贷款发放时执行二套房贷利率标准，当前已符合所在城市首套房贷利率标准的存量房贷，即“二套转首套”的存量房贷，可于2023年9月25日起由客户向银行主动申请利率调整，并提供证明材料。

四大行的申请办理渠道

【中国工商银行】

●线上渠道

中国工商银行手机银行支持“一键申请”，具体办理路径为：下载“中国工商银行”App—登录/注册—贷款—存量房贷利率调整—一键申请。“二套转首套”业务申请需客户同步上传首套住房贷款证明材料。不良贷款归还积欠本息及当前执行固定利率或基准利率定价的存量房贷客户无需上传证明材料。

●线下渠道

客户可通过“中国工商银行客户服务”微信公众号点击“金融—个人贷款—贷款服务行咨询电话查询”查看该行所有贷款服务行联系方式，到原贷款服务行线下申请办理利率调整。“二套转首套”业务申请需客户携带身份证、首套住房贷款证明等材料。

本次存量首套个人住房贷款利率调整，银行不收取任何费用。如有其他疑问，可咨询贷款服务行或拨打95588咨询。

【中国农业银行】

●线上渠道

中国农业银行将在“掌上银行”“中国农业银行微银行”“中国农业银行云客服”等线上渠道提供查询等服务，客户可于2023年9月15日起查询本人存量房贷利率是否满足下调条件及下调幅度等有关事宜。

●线下渠道

市民也可前往贷款经办行、营业网点查询办理利率调整业务。本次存量首套个人住房贷款利率调整，银行不收取任何费用。如需帮助可拨打95599咨询。

【中国银行】

●线上渠道

自9月25日起，客户可登录“中国银行”App，在“贷款—房贷利率调整”模块下，对名下房贷是否符合调整条件、调整进度及调整结果等情况进行查询。

●线下渠道

客户可携带相关材料前往贷款经办行、营业网点查询办理利率调整业务。为落实中国人民银行便捷借款人导向，借款人无需重签贷款合同及补充协议。本次存量首套个人住房贷款利率调整，银行不收取任何费用。如有疑问，可致电95566客服电话或咨询贷款经办机构。

【中国建设银行】

●线上渠道

客户可通过“中国建设银行客户服务”微信公众号查询本次房贷利率调整相关事宜。该行将陆续开通手机银行等线上渠道，提供信息查询和申请受理等服务。

●线下渠道

客户可携带相关材料前往贷款经办行、营业网点查询办理利率调整业务。为落实中国人民银行便捷借款人导向，借款人无需重签贷款合同及补充协议。本次存量首套个人住房贷款利率调整，银行不收取任何费用。如有疑问可详询贷款经办机构或拨打95533客服热线。（洛报融媒·洛阳网记者 孟山）