洛阳迎来今年首个旅游包机团

8日上午，160多名云南游客乘坐旅游包机抵达洛阳机场，这是今年洛阳迎来的首个旅游包机团队。

8日上午，160多名云南游客乘坐旅游包机抵达洛阳机场，这是今年洛阳迎来的首个旅游包机团队。

据悉，该旅游团队将在洛阳度过3天3晚，游览老君山、龙门石窟、白马寺、洛邑古城、丽景门等多个景区，沉浸式游览洛阳美景，感受洛阳厚重的历史文化。

今年以来，为加大“引客入洛”力度，洛阳市文旅部门积极拓展省外中远程客源市场，通过与云南当地文旅部门、旅行商等积极对接，组织开展“百架包机，万人游洛”旅游包机活动，计划于今年9月至10月从云南向洛阳持续发送旅游包机，吸引更多云南游客来洛旅游。

“‘百架包机，万人游洛’旅游包机活动的顺利开展，得益于我市大规模、多方位的旅游宣传促销活动。”洛阳市文广旅局相关负责人表示，今年以来，洛阳持续加大旅游宣传营销力度。今年7月，洛阳推出“乘飞机免门票游洛阳”活动，2023年7月18日至2023年12月31日，乘坐抵达洛阳机场航班的旅客，在抵达洛阳后10天内(含当天)，可享受洛阳市70家旅游景区首道门票免费。同时，洛阳还前往昆明、广州、深圳等地举办文旅推介会，我市多个地接旅行社与当地组团社签约，将互推产品，互送游客，共促文旅市场繁荣。

该负责人表示，下一步，洛阳市文旅部门还将结合现有洛阳机场航点资源，加大旅游宣传推介力度，计划在粤港澳大湾区、成渝地区、长三角地区等通航城市开展文旅推介活动，持续拓展省外旅游客源市场，同时推动景区在丰富旅游产品、提升服务水平上下功夫，以客流增长带动文旅消费，进一步激发洛阳文旅市场新活力。(洛报融媒·洛阳网记者 戚帅华 通讯员 李朋元 李雅娟 文/图)