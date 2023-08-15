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品牌兴农！洛阳组团参加第二十五届中国农加会
您当前的位置 ： 洛阳网 > 新闻中心 > 洛阳 > 洛阳新闻  来源: 洛阳网 2023.09.08 18:01

　　6日至8日，由农业农村部、河南省政府主办的第二十五届中国农产品加工业投资贸易洽谈会在驻马店举行。洛阳围绕四大特色农业产业链，遴选200余种名优农产品和加工品组团参展，进一步扩大洛阳农业品牌影响力和知名度。

　　中国农加会是全国唯一以农产品加工为主题的5A级展会、中国农业十大品牌展会。本届农加会以“做好‘土特产’文章推动农产品加工业高质量发展”为主题，设置展示贸易、创新推介、投资洽谈3大板块，全面展示构建现代化农业产业体系的发展成果。

　　洛阳作为中国农耕文明的发祥地和重要的特色农业优势区，在本届农加会上设置了特装展区，集中推介栾川印象、汝此幸福、嵩上好礼、洛水山肴等农产品区域公用品牌。展品汇聚了洛宁苹果、孟津梨、伊川小米等地标产品，春都肉质品、源氏豆制品、特色预制菜、文创休闲食品等加工品，以及杜康酒、牡丹系列等洛阳特色产品，堪称洛阳特色农业发展成果的一次集中展示。在为期三天的展销中，洛阳把汉服文化融合品牌推介，成为展场的一道靓丽风景线。

　　据悉，在中国农加会重点项目签约中，洛阳签约农业领域重点投资项目和产销对接合作项目10个，总金额约83亿元。(洛报融媒·洛阳网记者 白云飞 通讯员 张君 文/图)
[ 责任编辑：席倩倩 ]
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