守护校园食品安全！洛阳开展专项抽检行动

今日记者从洛阳市市场监管局获悉，即日起至10月底，该局联合洛阳市教育局开展2023年洛阳市校园食品安全专项抽检行动，进一步加强校园食品安全监管,严守食品安全底线。 今日记者从洛阳市市场监管局获悉，即日起至10月底，该局联合洛阳市教育局开展2023年洛阳市校园食品安全专项抽检行动，进一步加强校园食品安全监管,严守食品安全底线。 按照相关要求,各级市场监管部门将结合年度食品安全抽检监测计划，重点对辖区内大、中、小学校和幼儿园(含托幼机构)食堂(以下简称“学校食堂”)、校内小卖店、校外供餐单位、校园周边食品经营单位等开展抽检监测。 抽检种类方面，重点对粮食加工品、食用油、油脂及其制品、调味品、乳制品、饮料、餐饮食品、食用农产品等14个食品大类开展抽检监测。其中，粮食加工品、调味品、速冻食品、淀粉及淀粉制品、餐饮食品、食用农产品和食用油、油脂及其制品等7大类食品,分别在学校食堂、食堂供货商和校外供餐单位抽取；乳制品、饮料、糕点、饼干、糖果制品、薯类和膨化食品、方便食品等7 大类食品，分别在校内小卖店及校园周边食品经营单位抽取。乳制品和含乳饮料(限饮料中的蛋白饮料)，主要在学校内或学生饮用奶配送点抽取。 校园食品安全事关学生身体健康。洛阳市市场监管局相关负责人表示，针对校园专项抽检不合格食品，属地市场监管部门将及时督促食品生产经营者立即采取下架、召回、封存等风险防控措施，并对发现的违法违规行为依法从严从快从重查处。(洛报融媒·洛阳网记者 李岚 通讯员 孙怀真 文/图)