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“畅游伊川·记录美好时刻”文旅短视频大赛活动开始了
您当前的位置 ： 洛阳网 > 新闻中心 > 洛阳 > 资讯速递  来源: 伊川新闻 2023.09.08 13:23

　　9月5日，记者从伊川县文旅文创工作指挥部、伊川县委宣传部获悉，为进一步推动伊川旅游事业的大发展，扩大伊川旅游形象的传播受众，激发广大群众文旅短视频创作热情，特举办“畅游伊川·记录美好时刻”文旅短视频大赛，请短视频爱好者、团队快来参加吧。具体内容如下：

“畅游伊川·记录美好时刻”

文旅短视频大赛活动开始了

　　为进一步推动伊川旅游事业的大发展，让文旅融合方式更加丰富多彩，扩大伊川旅游形象的传播受众，激发广大群众文旅短视频创作热情，按照我市“颠覆性创意、沉浸式体验、年轻化消费、移动端传播”旅游发展理念，特举办“畅游伊川·记录美好时刻”文旅短视频大赛，请短视频爱好者、团队快来参加吧。

　　一、组织单位

　　主办单位：伊川县文旅文创工作指挥部

　　中共伊川县委宣传部

　　承办单位：伊川县文化广电和旅游局

　　伊川县融媒体中心

　　伊川县互联网应急保障中心

　　协办单位：伊川县中华优秀传统文化传承发展工程领导小组办公室

　　二程文化园景区

　　龙凤山古镇景区

　　建业绿色基地景区

　　伊川县摄影家协会

　　伊川县乡贤联谊会

　　二、活动主题

　　“畅游伊川·记录美好时刻”

　　三、活动时间

　　1、作品投稿：2023年9月5日-2023年10月8日

　　2、作品评审：2023年10月9日-2023年10月15日

　　3、获奖作品展示：2023年10月16日-10月31日

　　四、参与对象

　　全国短视频爱好者、团队均可参加

　　五、征集要求

　　1、技术参数：短视频拍摄工具可以使用航拍器(无人机)、摄像机、相机、手机等器材，视频mp4格式，分辨率不低于1920*1080，帧速率不低于25fps。作品时长不超过120秒，视频画面清晰连贯，不带水印或标识，声音清楚无杂音。

　　2、内容要求：本次大赛以“畅游伊川·记录美好时刻”为主题，以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，弘扬主旋律，传播正能量，视角独特，富有创意。

　　此次大赛共设置四大元素。作品形态不限，利用创意宣传片、剧情短片、微纪录片、专题片、动画短片、微短剧、脱口秀、科普短片等表现形式，充分利用声画、剪辑技巧、特效等技术手段进行展示。

　　第一元素：伊山傍水、伊游未尽。围绕二程文化园、龙凤山景区、建业绿色基地等特色，突出颠覆性创意、沉浸式体验、年轻化消费、移动端传播，体现伊川景区厚重的历史、文化、科技等内涵。

　　第二元素：古圣先贤、非伊莫属。依托范仲淹墓、邵雍墓、伊川书院、徐阳墓地、姚崇墓等体现伊川厚重文化内涵。感受范仲淹忧乐思想，程颐程颢的理学文化，文彦博的忠孝德行，邵雍的安乐精神，王拱辰的诚信品格。

　　第三元素：伊食物优、伊川味道。聚焦“酒祖杜康”“伊食物优”“伊礼相待”“特色美食”等品牌。杜康酒是中国历史名酒，已有五千年历史，因酿酒鼻祖杜康始造而得名。史有魏武帝曹操“慨当以慷，忧思难忘，何以解忧，唯有杜康”名句，有“杜康造酒，酒醉刘伶，三年方醒”等神话般的故事，杜康酒因之而闻名千古。一碗汤，传承2000年，素有中原汤食文化之都的洛阳，早起一碗白沙羊肉汤，是对美食的向往，也是心灵的慰藉。

　　第四元素：美丽乡村、幸福生活。聚焦宜居宜业、和美乡村，着力展现伊川代表性的美丽乡村自然风光、乡村新风、趣闻好人、乡村振兴、非遗传承、丰收景象、人文底蕴，以及乡村产业发展成就。

　　3、版权要求：参赛作品内容要求原创，未在任何平台发布，严禁剽窃、抄袭，盗用他人作品的由其本人承担相应法律责任。参赛作者享有署名权，主办方对入选作品拥有所有权，用于公益宣传、推广展播等用途，但不用于商业运作。

　　4、其他要求：参赛者自行承担创作过程中的相关费用，投稿即视为理解并接受本征集启事的所有内容。征集人伊川县文化广电和旅游局对参赛作品拥有全部著作权，可以对作品做必要修改，对本次活动具有最终解释权。

　　六、参与方式

　　参赛者按照相关参赛规则和要求，下载并填写参赛报名表(附件1)、原创承诺书(附件2)，于2023年10月8日18时前，将参赛视频作品以及附件1、附件2打包(压缩包命名为“短视频大赛作品名称+姓名+电话”)发送至邮件yichuanly@163.com。

　　联系人：郭晓辉联系电话：13837932877

　　七、奖项设置

　　为确保活动公平公正，大赛邀请相关专家评审组成评委会，根据评委会评选意见，评选出一等奖1名，奖金5000元；二等奖2名，奖金3000元；三等奖3名，奖金2000元。同时对获奖作品颁发获奖证书。

　　附件1：参赛报名表

　　附件2：作品原创承诺书

　　伊川县文旅文创工作指挥部 中共伊川县委宣传部

　　2023年9月5日
[ 责任编辑：唐好优 ]
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