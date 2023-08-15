网友建议天津路小学改善午休条件 涧西区教体局回复

近日，有网友在洛阳网《百姓呼声》频道发帖称：现在天津路小学增加了原23中校区，校园空间增加，建议改善学生午休条件。

近日，有网友在洛阳网《百姓呼声》频道发帖称：现在天津路小学增加了原23中校区，校园空间增加，建议改善学生午休条件。

涧西区教体局回复：天津路小学教育集团刚成立不久，校区调整和整改工作有序推进。目前，原23中校区尚未与本校完全交接，各项工作正在按需调整，尚不具备改善午休的条件。随着工作的推进，如果达到改善午休的条件，学校会积极落实。

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