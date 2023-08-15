网友建议天津路小学改善午休条件 涧西区教体局回复

近日，有网友在洛阳网《百姓呼声》频道发帖称：现在天津路小学增加了原23中校区，校园空间增加，建议改善学生午休条件。
近日，有网友在洛阳网《百姓呼声》频道发帖称：现在天津路小学增加了原23中校区，校园空间增加，建议改善学生午休条件。
近日，有网友在洛阳网《百姓呼声》频道发帖称：现在天津路小学增加了原23中校区，校园空间增加，建议改善学生午休条件。
涧西区教体局回复：天津路小学教育集团刚成立不久，校区调整和整改工作有序推进。目前，原23中校区尚未与本校完全交接，各项工作正在按需调整，尚不具备改善午休的条件。随着工作的推进，如果达到改善午休的条件，学校会积极落实。
点击查看原帖 ⑥
互联网新闻信息服务许可证 编号：4112012002 信息网络传播视听节目许可证 编号：1608238 增值电信业务经营许可证 编号：豫B2—20060064
网络服务：(0379)65233606 65233616 业务咨询：(0379)65233921 传真：(0379)65233529
地址：洛阳新区开元大道218号 报业大厦22层 邮编：471023
本站法律顾问 河南法铎律师事务所 张运超律师 不良信息举报电话：（0379）65233605