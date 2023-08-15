“洛阳文明停车服务卡”小程序无法上传个人信息？相关部门回应

近日，有网友在洛阳网《百姓呼声》频道发帖咨询：在“洛阳文明停车服务卡”小程序上传个人信息，但系统显示图片目标识别错误，是怎么回事？
近日，有网友在洛阳网《百姓呼声》频道发帖咨询：在“洛阳文明停车服务卡”小程序上传个人信息，但系统显示图片目标识别错误，是怎么回事？
近日，有网友在洛阳网《百姓呼声》频道发帖咨询：在“洛阳文明停车服务卡”小程序上传个人信息，但系统显示图片目标识别错误，是怎么回事？
洛阳市城市管理局回复：为了提高系统稳定性，优化用户使用体验，“文明停车服务卡”微信小程序进行了升级维护，目前已恢复完毕，可正常使用。
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