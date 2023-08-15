事关中秋国庆食品安全！洛阳发布重要通知

2023年中秋节、国庆节将至。“双节”期间是聚餐活动频繁、食品“购销两旺”的特殊时期，也是安全问题易发多发、消费投诉相对集中的重点时段。今日洛报融媒记者从洛阳市政府食安办了解到，洛阳下发相关通知部署加强“双节”期间全市食品安全监管工作，守牢食品安全底线，确保人民群众过上一个安定祥和的节日。

2023年中秋节、国庆节(以下简称“双节”)将至。“双节”期间是聚餐活动频繁、食品“购销两旺”的特殊时期，也是安全问题易发多发、消费投诉相对集中的重点时段。今日洛报融媒记者从洛阳市政府食安办了解到，洛阳下发相关通知部署加强“双节”期间全市食品安全监管工作，守牢食品安全底线，确保人民群众过上一个安定祥和的节日。

聚焦重点领域，突出全程监管

结合“双节”期间食品供求特点，加强重点区域、重点品种、重点环节的监督检查——以学校校园及周边、农村地区、城乡结合部、旅游景区、高速公路服务区、火车站及长途汽车客运站、医院及周边、商业聚集区、农贸(批发)市场、集市庙会、建筑工地等为重点，对各类集体用餐单位食堂、食品生产经营者、集中交易市场开办者、贮存服务提供者等，开展全面排查整治，严厉打击制售有毒有害、假冒伪劣食品和“两超一非”等违法行为。

加大对群众消费量大的蔬菜、水果、肉、蛋、奶、水产品等大宗产品上市前的监督检查，严厉查处生产、销售和使用禁用农(兽)药等违法行为；加强进出口食品安全监管，严厉打击走私行为；坚持线上线下一体核查，加大对食品生产、经营、消费等环节的监管力度，严格落实食品原材料采购储存、从业人员健康管理、进货查验、索证索票、消杀记录、食品留样、食品召回等制度。

充分发挥抽检的“探针”作用，加大米面粮油、蔬菜瓜果、肉制品、乳制品、水产品等重点品种和通过网络销售的网红食品的抽检频次。开展月饼、糕点、酒类、茶叶、保健食品、地方特色食品等节令热销食品的专项检测，及时公布抽检结果，依法对不合格食品进行核查处置。

对通过监管执法、抽检检测和群众投诉举报等渠道发现的问题坚持“零容忍”，依法查处到位，责令限期整改；对食品加工制作过程中不规范、非法添加等违法行为，依法严惩重处，并主动公开查处结果、发布消费风险提示；对涉嫌犯罪的案件强化行刑衔接，及时移送公安机关。

加强行业管理，压实部门责任

针对“双节”期间食品消费热点和消费趋势，各级相关部门将加大行业管理力度，防范化解食品安全风险。其中——

教育部门要组织开展各级各类学校(托幼机构)食堂食品安全自查，保障广大师生饮食安全；

卫生健康部门要督促相关医疗机构加强医院食堂的食品安全管理，组织开展食品安全风险监测和风险评估，健全完善监测结果通报会商机制；

工业和信息化、商务部门要保障食品生产、流通和餐饮服务供给质量安全；

文化和旅游、民政部门要加强旅游景区、养老机构及社会福利机构食堂食品安全管理；住房和城乡建设部门要加强建筑工地食堂巡查检查；

交通运输、铁路、民航等部门要做好高速公路服务区，列车、航班运营中的食品安全管理工作。

完善相关机制，压实主体责任

市场监管部门要督促企业建立健全主要负责人负总责、食品安全总监和食品安全员分级负责的食品安全责任体系，推动制定食品安全风险管控清单，落实“日管控、周排查、月调度”机制，自觉规范生产经营行为；要协调包保干部“双节”期间照单履职，加大督导频次，指导企业全面加强生产经营过程控制，及时有效防范和化解风险隐患，确保“产”得安全。

据悉，“双节”期间，12315投诉举报电话保持畅通，将及时受理和处置消费者投诉举报，依法维护消费者合法权益，合力营造人人关心、全员关注、共同参与的食品安全共治共享氛围。(洛报融媒·洛阳网记者 李岚 通讯员 吴银波 文/图)