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腾讯“99公益日”网络募捐活动首日 线上筹款金额达1308.58376万元
您当前的位置 ： 洛阳网 > 新闻中心 > 洛阳 > 洛阳新闻  来源: 洛阳网 2023.09.08 09:17
踊跃捐款

　　昨日是腾讯“99公益日”网络募捐活动首日，当日10时许，随着腾讯公益平台正式启动配捐，全市迅速掀起慈善捐款热潮。数据显示，截至昨日17时，全市线上筹款金额达1308.58376万元，参与人次达22.4204万。

　　当日，形式多样的募捐宣传活动在全市各商圈、企业、街道(乡镇)、社区(村)如火如荼地开展，全市上下积极响应号召，踊跃参与募捐活动。

　　在孟津区小浪底镇，爱心人士杨瑞杰、姚建国分别捐款3万元、1万元，受到现场群众高度称赞；在中国银行洛阳分行，“99公益日”爱心捐赠活动启动仪式暨首场募捐活动现场，干部职工积极捐款，将点滴爱心汇聚成大爱暖流；在老城区、洛宁县，当地慈善协会主要负责人带队到各街道(乡镇)指导工作，确保募捐活动依法依规顺利进行……

　　市慈善联合总会相关负责人介绍，此次网络募捐活动，我市围绕乡村振兴主题，聚焦幸福家园、困难群众救急难、助残、助学、助老、助医等方面设置7个慈善项目。按照活动规则，7日至9日每天自10时起，公益项目收到的每笔不低于1元的用户捐款有机会获得腾讯基金会提供的随机金额配捐，每日配捐金额先到先得，配完即止。

　　腾讯“99公益日”网络募捐操作流程

　　个人捐款步骤

　　1.扫二维码，进入项目链接

　　2.点击右下方红色按键“捐一笔”

　　3.点击“我已知情，继续捐赠”

　　4.选择捐款金额

　　5.点击“确认支付”，输入支付密码，完成捐赠

　　6.捐赠完成后，系统自动为捐赠人提供慈善捐赠电子证书

　　发起“一起捐”步骤

　　1.扫码进入项目链接，点击左下角“一起捐”

　　2.点击删除默认的50元金额

　　3.更改发起人头像和发起人名称

　　4.点击“展开更多设置”，将“开放组队筹款”开启

　　勾选“同意一起捐规则说明”，点击“发起一起捐”

　　5.弹出提示，点击确认

　　6.自动生成“一起捐”界面，可以直接点击“捐出第一笔”

　　进行捐款，也可以点击右上角“…”分享给微信好友参与捐款 (洛报融媒·洛阳网记者 刘嘉仪 通讯员 王琰)
[ 责任编辑：席倩倩 ]
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