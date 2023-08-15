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2023年洛阳市“反对浪费、崇尚节约”文明行动启动
您当前的位置 ： 洛阳网 > 新闻中心 > 洛阳 > 洛阳新闻  来源: 洛阳网 2023.09.08 08:57

　　昨日，2023年洛阳市“反对浪费、崇尚节约”文明行动启动仪式在洛龙区定鼎门广场举行。

　　此次活动由市文明办、市教育局、市商务局、市市场监督管理局、市精神文明建设促进中心主办。启动仪式上，主办方宣读了“反对浪费、崇尚节约”倡议书，号召全市餐饮服务单位、市民朋友践行绿色理念、传承节俭美德、注重就餐礼仪、增强卫生意识，从现在做起，从自身做起，共同杜绝餐饮浪费现象，崇尚健康、文明、和谐的餐饮消费“新食尚”，为高质量创建全国文明城市添彩。

　　记者从市文明办获悉，近年来，我市依托新时代文明实践阵地，广泛开展“光盘行动”等各种文明实践活动，引导广大市民积极参与。同时，我市结合移风易俗宣传教育活动，积极倡导“婚事新办、丧事简办、喜事廉办”等文明新风尚，倡议大家拒绝“升学宴”“谢师宴”等。（洛报融媒·洛阳网记者 刘嘉仪 通讯员 陈志强）
[ 责任编辑：席倩倩 ]
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