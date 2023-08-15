洛阳：“宿”梦山水间

中国民宿看浙江，河南民宿看洛阳。

中国民宿看浙江，河南民宿看洛阳。

近年，洛阳市用好山水资源、文化底蕴，坚持高品质定位、集群化发展、系统化推动，持续提高民宿品质，民宿业实现从最初的农家乐到如今高端民宿集群的跨越式进阶。

如今，不同类型、各具特色的民宿遍布洛阳的村落、山涧、河畔，高端民宿集群既是洛阳乡村振兴的名片，又是和美生活的写照。

新的旅游目的地：在民宿里体验“诗和远方”

洛阳民宿看栾川。

当平均海拔约60米的华北平原气温还在30℃的时候，豫西山地海拔1223米的栾川县陶湾镇协心村，气温只有24℃：清凉！

清凉的协心村静水山居民宿，游客多的时候，连在木屋门前拍照都要排队。

慢生活、体验感、沉浸式，静水山居民宿陆续增设了五人制足球场、水上餐厅、咖啡厅、会客厅等，拓展了民宿久居、可玩的属性。

类似的高端民宿，和原来服务旅游景点游客的农家乐截然不同，它们已经成为洛阳新的旅游目的地。

除栾川外，新安、孟津、洛宁等地的特色民宿也深受欢迎。

洛阳市在民宿建设提升、民宿业态丰富、民宿消费升级上面持续发力，“民宿+农事体验”“民宿+户外运动”“民宿+非遗展演”等，给游客带来了全新的体验，这些高端民宿集群独特的魅力，真正把游客引进来、把情节留下来、让时光慢下来。

共同的集群理念：“让游客更有幸福感”

雨后的栾川县重渡沟云雾缭绕、竹林葱郁、溪水潺潺。沿着景区道路上行，一家风格不同的民宿忽隐忽现、依山坐落。

“重渡沟风景区民宿是洛阳市最早开建的民宿集群，当时没有经验，光想着多一张床就能多收一份钱，结果是房挨房、床挨床，游客体验感差、幸福指数低，很少有回头客。”重渡沟风景区综合部经理郑云峰说。

怎么解困？集思广益。

重渡沟成立了由民宿老板、商户、娱乐项目负责人组成的重渡沟旅游管理协会，大家坐在一起，以如何“让游客更有幸福感”为目标，商讨出台了《重渡沟民宿管理十条》《重渡沟房屋建设制度》，从制度方面约束民宿集群中的每一个主体，并组建管理检查大队进行监督。

“规矩有了，‘让游客更有幸福感’这一共同的高端民宿集群理念慢慢深入民宿老板的心。”郑云峰说，具体做法是“加减法”。

“加减法”是：在提升游客幸福感方面做加法，提升接待环境质量和休闲设施，增加文化创意和品牌特色；在减少对自然环境过度索取方面做减法，减少建筑占地面积，牢固树立“绿水青山就是金山银山”发展理念。

洛阳市人大常委会副主任、栾川县委书记赵莉说：“未来3至5年时间内，栾川县将打造10个高端旅游民宿集聚区，新建30个高端旅游民宿集群，新增民宿300家以上，民宿总量在1000家以上。”

追求更高品质：聚人才、引资本、强运营

聚人才、引资本、强运营，栾川县始终把追求高品质、高品位融入民宿定位、设计、运营、服务全过程。

“在许多民宿集群规划建设之初，我们在全国招募设计人才，吸引200多个专业团队前来投资考察，并引入了大乐之野、裸心、山人行等国内一线品牌，帮助设计或者运营民宿。”栾川县文化广电和旅游局副局长刘静说，乡村民宿业的繁荣将越来越多的年轻人和在外的乡贤吸引到了青山绿水间，成为推动乡村经济发展和文化振兴的强大力量。

栾川县还开展“民宿金管家”“栾川味道”等专业培训，让民宿管家学会“十八般武艺”，带给游客更多的乡村旅居体验。

监督也是一种建设和管理。栾川县成立了市场投诉处理中心，监管范围覆盖全县景区、星级饭店、民宿，同时加大文旅市场执法力度，切实保障文化旅游市场健康稳定。

唤醒沉睡乡村：跑赢民宿经济新赛道

2022年以来，栾川县三川镇以老屋盘活工作为抓手，创新开展“老屋拯救”计划，白秫沟进入改造视野。

“这里原来是一个空心村，村里闲置了24座院落，我们通过‘运营商+村集体经济合作社+农户+城市投资人’的模式，把村宅逐步改建为高端民宿并形成集群。”三川镇副镇长郭驰原说。

在栾川，乡村闲置资源被盘活变成高端民宿的例子有很多。

中国旅游研究院副研究员黄璜说，目前洛阳的高端民宿从数量和质量上都有了很大的提升，由本地居民经营或参与经营是突出特点。洛阳的这种做法，把旅游业发展带来的红利让给村集体和村民，这是推动乡村振兴的一个亮点。

正朝着规范化、规模化、品牌化方向发展的洛阳高端民宿集群，为以民宿产业助力乡村振兴提供了实践样板。（河南日报社全媒体记者 黄红立 赵博）