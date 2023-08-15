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洛阳“90后”非遗传承人沁香：制作传统首饰 助推汉服国潮兴起
您当前的位置 ： 洛阳网 > 新闻中心 > 洛阳 > 洛阳新闻  来源: 洛阳网 2023.09.08 08:48
非遗牡丹首饰

　　发簪、发钗、步摇、凤冠……走进“90后”非遗传承人沁香的汉服体验馆，琳琅满目的传统首饰让人眼花缭乱。作为一名汉服文化爱好者，她用10余年的时间，把热爱经营成事业，在一簪一花、一珠一串中为汉服国潮的兴起贡献力量。

　　还原宫廷技艺 打造牡丹首饰

　　今年32岁的沁香，从到洛阳上大学时开始接触汉服。“这十几年，我见证了汉服文化从小众走向大众的过程。”沁香说，对于汉服爱好者来说，传统首饰是整体造型的点睛之笔，从上大学时，她就开始尝试自己动手制作首饰，2014年大学毕业后，她更是一头扎进了这个领域。

　　为了做出更接近历史的首饰，沁香不仅通过网络视频学习制作技艺，还遍访老手艺的传承者，并阅读大量的历史书籍、考古报告，研究不同时期首饰的造型、颜色、特色。“宫廷首饰是我国传统首饰的代表，但是由于工艺繁杂、传承断档等原因，掌握其制作技艺的匠人寥寥无几。”沁香说，她尝试利用学到的宫廷首饰制作技艺，结合洛阳牡丹制作传统首饰，“牡丹雍容华贵，在古代，其是首饰常用的造型”。

　　沁香介绍，她力求还原宫廷技艺手法，每件首饰都要不停地琢磨原材料选择、花色搭配、固定美化等，往往需要数十道工序才能完成。

　　功夫不负有心人。2017年，沁香的洛阳牡丹首饰制作技艺被评为西工区非物质文化遗产。她制作的首饰也被全国各地多家文化馆、博物馆收藏，成为展示传统服饰文化的载体。

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[ 责任编辑：席倩倩 ]
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