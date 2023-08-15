洛阳市总商会会客厅揭牌

昨日，洛阳市总商会会客厅在正大文化交流中心揭牌。
昨日，洛阳市总商会会客厅在正大文化交流中心揭牌。
昨日，洛阳市总商会会客厅在正大文化交流中心揭牌。
民营经济是推进现代化洛阳建设的重要力量。成立洛阳市总商会会客厅旨在为我市总商会2万余家企业打造学习培训与合作交流的共享平台，进一步激发民营经济创新活力，助推产业发展转型升级。
洛阳市总商会会客厅由政府主导、商会引领建设，计划依托正大文化交流中心资源优势，建立完善的企业家培训系统，围绕政策解读、企业管理、文化活动、法务财税等主题，每月定期举办公益讲座、学习沙龙、企业游学等活动，搭建起全新的政企合作平台、企业互访互学平台、文化产业促进平台，引导企业家增强助力全市民营经济发展的责任感和使命感，会聚更多创新型、技能型人才，加快推动我市民营经济健康发展、高质量发展。(洛报融媒·洛阳网记者 李雅君 见习记者 马乐 通讯员 郑雅静)
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