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定鼎门社区邻里中心：家门口的咖啡厅 年轻人的休闲聚落
您当前的位置 ： 洛阳网 > 新闻中心 > 洛阳 > 洛阳新闻  来源: 洛阳网 2023.09.08 08:44

　　馥郁的咖啡香充盈着整个大厅，不少青年在开放式书柜前挑选书籍，服务人员手捧精致的简餐送至顾客桌上……近日，在位于洛龙区开元路街道定鼎门社区邻里中心的鼎·书咖内，不同岗位的青年结伴前来，在此看书休憩，享受休闲时光。

　　“大多数顾客是年轻人，各类书籍、咖啡果汁、轻食点心等这里都有，来了能待一下午。”定鼎门社区相关负责人介绍，今年5月，定鼎门社区盘活低效用地，鼓励辖区青年返乡创业，共同打造了这家集书店、咖啡厅、轻食餐厅于一体的休闲聚落，吸引来自周边学校、社区、行政单位、写字楼等的青年群体前来打卡体验。

　　走进鼎·书咖，屋顶整体呈蛋壳状，设计独特。“咖啡厅室内采用单一的灰白色墙体，‘凿’出4个‘洞’，突出简约工业风格，更符合当代青年审美。”定鼎门社区相关负责人介绍，蛋壳造型取孵化之意，旨在为青年提供思维碰撞的平台。未来这里将举办青年读书会、就业创业培训等活动，助力他们成长成才。

　　清洁工、外卖员、快递员等新兴行业人员，可以免费饮用热水、冰水……在该店门口，有这样的公益服务提示。

　　“社区给予我们政策支持，我们也尽自己所能提供公益服务，同时打折让利回馈顾客，实现多方互惠共赢。”该店负责人陈阳介绍。

　　开元路街道定鼎门社区探索“公益+反哺社区+市场运营”模式，打造了这家反哺社区、服务社区的多元化咖啡厅。

　　“每买一杯咖啡，将有一元直接捐给洛阳市慈善总会定鼎门社区慈善基金，资金专项用于安老助孤、扶贫救济等慈善公益事业。”陈阳介绍，该店当前还处于试运营阶段，待正式投入运营后，计划将部分收益用于社区建设、环境整治、小区微改造等方面。

　　“喝‘鼎咖’、看‘鼎书’、吃‘鼎食’，集齐‘9鼎’印章可换购精美文创产品。”该社区相关负责人表示，下一步，社区将继续以“鼎”为核心要素，打造聚合“鼎书”“鼎咖”“鼎食”“鼎业”等消费场景的便民生活圈，邀请广大市民来一场赴“鼎”之约。（洛报融媒·洛阳网见习记者 马乐 赵晨熹 通讯员 张俊望 白佳丽 文/图）
[ 责任编辑：席倩倩 ]
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