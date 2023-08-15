洛阳市纪委监委扎实开展“明方向、立规矩、正风气、强免疫”专题纪律教育

“坚决扛牢全面从严治党政治责任，将围绕加快建设现代化产业体系，以‘研究产业、服务企业’为关键，助力全市民营经济高质量发展。”连日来，市民营经济发展促进中心通过多种方式传达学习全市党纪教育警示大会精神，教育引导党员干部始终守好纪法底线，自觉在“严”的氛围下干事创业。

“坚决扛牢全面从严治党政治责任，将围绕加快建设现代化产业体系，以‘研究产业、服务企业’为关键，助力全市民营经济高质量发展。”连日来，市民营经济发展促进中心通过多种方式传达学习全市党纪教育警示大会精神，教育引导党员干部始终守好纪法底线，自觉在“严”的氛围下干事创业。

召开全市党纪教育警示大会是我市深入开展专题纪律教育、建设清廉洛阳的一项重要举措。今年以来，市纪委监委扎实开展“明方向、立规矩、正风气、强免疫”专题纪律教育，引导全市党员干部进一步增强纪律意识、规矩意识，着力营造风清气正、干事创业的良好政治生态。

市纪委监委印发《关于在全市党员干部中开展“明方向、立规矩、正风气、强免疫”专题纪律教育的工作方案》，对各项活动内容逐一明确责任单位、牵头部门、完成时限，压实各级党组织主体责任、各级纪检监察机关监督责任，推动专题纪律教育工作走深走实。

“要进一步加强党性修养，筑牢政治忠诚，始终做政治坚定的明白人、对党忠诚的老实人、政治过硬的带头人。”市纪委监委主要负责人到市委党校讲授廉政教育专题党课，督促各级党组织以严明政治纪律带动其他纪律立起来、严起来。截至目前，全市各级党委(党组)开展“书记讲纪法”活动492次，4.2万余人次受到教育。

开展党风廉政建设宣讲是市纪委监委推进专题纪律教育的创新举措。各级纪委监委围绕习近平总书记关于全面从严治党、党风廉政建设和反腐败斗争的重要论述，针对重点领域、关键岗位党员干部开展宣讲。洛龙区纪委监委精心打造纪律教育“微课堂”，通过“党组织书记带头讲、纪委书记专题讲、党员干部轮流讲”，深入开展党风廉政建设宣讲。今年以来，全市已开展党风廉政建设宣讲293场次，4.5万余人次受到廉政教育。

为让广大党员干部切实做到纪法知识学习入脑入心，市纪委监委常态化开展纪律规矩应知应会知识线上、线下学习测试，编写《纪律规矩应知应会知识题库》并及时更新，在“清风洛阳”微信公众号上线知识测试小程序，以测促学、以知促行。截至目前，全市15万余名党员干部参与线上测试。

我市各级纪委监委常态化、全覆盖、有重点地开展廉政勤政谈心谈话。瀍河区纪委监委紧盯干部选拔任用、晋级晋升、评先评优等重要环节，灵活开展谈心谈话，全面掌握纪检监察干部各方面情况，对存在的问题及时纠偏、督促整改。栾川县纪委监委深入乡镇及重点行业部门，围绕基层党风廉政建设工作“送廉上门”敲响警钟。

年轻干部是专题纪律教育的重点对象。市纪委监委督促各级团组织在全市年轻干部中开展“纪法与青春同行”学习教育活动，对年轻干部严格要求、严格管理、严格监督。涧西区纪委监委开办“青廉学堂”，从警示教育资源库中提取“年轻元素”精准滴灌，为年轻干部提神醒脑。老城区纪委监委与团区委联合编印《老城区年轻干部纪律手册》，组织年轻干部观看警示教育片、开展交流研讨等，督促年轻干部扣好“第一粒扣子”。

针对离退休干部，市纪检监察机关开展纪法常相伴、守护夕阳红活动，督促各级党委组织部、老干部局做好日常教育提醒，持续加强对离退休党员干部的监督管理。宜阳县纪委监委邀请离退休党员干部分享身边清廉人物事迹，对年轻干部发出殷殷嘱托。

在廉洁家风建设方面，我市全面开展“廉洁从家出发”活动，教育引导党员干部修好家风建设必修课。孟津区纪委监委联合区妇联在全区开展清廉家庭创建活动，在重要时间节点推送廉洁提醒，发掘推介“最美家庭”70余户，开展“清风伴读廉洁同行”读书活动20余场。

市纪委监委相关负责人表示，将持续抓好专题纪律教育各项工作，推动各级党组织切实把纪律教育纳入工作职责、融入日常工作，让遵规守纪成为党员干部的日常习惯和自觉遵循。（洛报融媒·洛阳网记者 郭飞飞 通讯员 郝青霄）