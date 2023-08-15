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洛阳市人大常委会集中开展“人大代表走洛阳”活动
您当前的位置 ： 洛阳网 > 新闻中心 > 洛阳 > 洛阳新闻  来源: 洛阳网 2023.09.08 08:21

　　日前，新安县人大常委会组织近30名市、县两级人大代表走进洛阳·汉关文化城项目、黛眉水街项目、紫霞街提升改造项目等县文旅文创“十大项目”现场，围绕助推文旅文创产业高质量发展边走边谈，提出意见、建议。

　　这是我市开展“人大代表走洛阳”活动的生动缩影。此前，市人大常委会决定每年集中一两个月时间常态化举办“人大代表走洛阳”主题活动，采取市、县、乡三级联动方式，组织全市五级人大代表开展集中视察活动、代表小组活动、调研献策活动、暗查暗访活动、个人走访活动五大活动，全面有效行使宪法和法律赋予的职权，积极为我市经济社会高质量发展献言建策。

　　9月1日，该活动正式启动，将持续至10月30日。连日来，各县区积极响应，围绕贯彻落实市委十二届四次全会精神和“三项重点工作”，组织人大代表深入基层一线，实地发现问题、解决问题。

　　在瀍河区，该区人大代表组队走进联东U谷·瀍河绿色科技产业社区项目建设现场，详细了解项目建设和一期已进驻企业情况，通过实地观摩社区内相关产业主攻领域和研究方向，为企业发展提供意见、建议。

　　“楼新了，路也宽了，老旧小区改造真是改到咱居民心坎里了！”家住宜阳县的李先生对居住环境改善连声称赞。该县人大代表们则与群众围坐细聊，深入了解老旧小区改造中居民的多元需求，并生成意见、建议。

　　进车间，看生产、问市场；进农家，访民情、解民忧……市人大常委会把开展代表主题活动作为践行全过程人民民主的重要抓手，将代表履职融入日常，发力民生实事办理，持续抓好跟踪督办，针对活动中发现的问题，按照“谁组织谁收集、谁收集谁交办、谁办理谁反馈”的原则，在规定时间内办结并及时反馈结果，切实提高问题解决率和代表、群众满意率。

　　“开展‘人大代表走洛阳’活动，既能加强代表与群众的联系，也能准确把握各级各部门在落实‘三项重点工作’部署中，所取得的成效和存在的问题。”市人大常委会有关负责人表示，将充分发挥代表“六个表率作用”，推动解决人民群众关心关注的难点痛点堵点问题，不断丰富全过程人民民主的洛阳实践，打造洛阳人大代表工作新名片，为现代化洛阳建设贡献人大力量。（洛报融媒·洛阳网记者 李雅君 通讯员 李现森 王亮）
[ 责任编辑：席倩倩 ]
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