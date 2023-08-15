央视《考古公开课》关注龙门石窟文物复原

昨日下午，央视科教频道《考古公开课》栏目播出《龙门国宝复原记(下集)》，为观众讲述龙门石窟奉先寺佛首和“龙门最美观世音”的数字化复原历程。

上海博物馆佛首复制品（节目截图）

昨日下午，央视科教频道《考古公开课》栏目播出《龙门国宝复原记(下集)》，为观众讲述龙门石窟奉先寺佛首和“龙门最美观世音”的数字化复原历程。

在节目中，龙门石窟研究院科研保障部主任焦建辉讲述道，2019年5月，龙门石窟工作人员在上海博物馆的一次现场考察中，发现了清末到民国时期龙门石窟流失的佛首。这尊佛首面庞浑圆，眼部微鼓，具有典型的盛唐佛造像特征。通过对洞窟内造像大小、缺失佛首处凹槽形状的比对，工作人员最终确定佛首所属的窟龛位于奉先寺北壁。

为了还原佛首的历史沧桑感，龙门石窟工作人员经过反复实验，调制出与文物原本颜色、质感高度相似的颜料，通过人工上色、描绘细部纹理等复原方式，打造出几近完美的复制品。2020年，在数字技术的帮助下，一比一3D打印复制的佛首造像顺利安放在了奉先寺北壁一尊等身立佛的残像上。

节目介绍的另一尊造像是龙门石窟万佛洞观世音造像，它以窈窕婀娜的身姿、细腻流畅的雕刻，被誉为“龙门最美观世音”，令人遗憾的是，最能反映其神韵气质的五官部分却遭到破坏。龙门石窟研究院信息资料中心主任高俊苹介绍，工作人员根据1910年、1921年的老照片，借助现代科技与传统技艺，经过补面、修妆等工序对其进行了虚拟修复，也拉开了龙门石窟数字化虚拟复原工程的序幕。在此过程中，龙门石窟研究院摸索出了一套科学严谨的残损文物虚拟复原研究展示方法，为文物“活起来”打开了一扇窗。

如果您错过了节目直播，可以通过央视频APP搜索“考古公开课”收看相关节目回放。 (洛报融媒·洛阳网记者 智慧 通讯员 王青茹)