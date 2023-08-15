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今日白露 洛阳近期以晴到多云天气为主
您当前的位置 ： 洛阳网 > 新闻中心 > 洛阳 > 洛阳新闻 > 洛阳天气  来源: 洛阳网 2023.09.08 08:18

　　昨天，晴好天气持续。市气象台根据最新气象资料分析，短期内受高空偏西气流控制，我市以晴到多云天气为主。9日到11日受短波槽影响，我市多阴雨天气。

　　今天5时27分，我们迎来白露节气。公历每年9月7日至9日，为白露节气之始，标志着仲秋时节的开始。白露时节，瓜果飘香，秋色迷人，农作物即将或已经成熟，又到了收获的季节。

　　白露是二十四节气中昼夜温差最大的一段时间，古代人认为，“大抵早温，昼热，晚凉，夜寒，一日而四时之气备”，犹如一天中寒来暑往，四季轮回。

　　自白露始，夏日草长莺飞的景象渐行渐远，意味着暑热基本结束，盛夏的余温在“离离暑云散”中离去，明媚的仲秋在“袅袅凉风起”中登场。白露以后，我国大部分地区气温明显下降，凉风习习，夜晚微凉。“玉露生凉”，有“处暑十八盆，白露勿露身”“白露不露，长衣长裤”等说法。这是提醒人们，到了白露时节，要注意适当保暖，以免着凉感冒。

　　最近几天天气预报

　　今天：晴天到多云，东南风2级～3级，气温21℃～32℃。

　　明天：多云转阴天，傍晚到夜里转阵雨，偏东风2级～3级，气温22℃～32℃。

　　10日(周日)：阴天有阵雨，气温22℃～29℃。(洛报融媒·洛阳网记者 余子愚 通讯员 郭铭博)
[ 责任编辑：潘亮 ]
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