洛阳积极推动首批63家企业年内营收增长300亿元以上

7日，记者从洛阳市工信局获悉，在深入实施高成长性企业培育行动的基础上，洛阳近日出台《洛阳市优质存量企业做增量实施方案》，在全市148家高成长性提质倍增试点企业中择优选择首批63家优质存量企业，将通过实施相关行动，力争推动培育企业年内营收增长300亿元以上，为洛阳制造业高质量发展提供强有力支撑。

7日，记者从洛阳市工信局获悉，在深入实施高成长性企业培育行动的基础上，洛阳近日出台《洛阳市优质存量企业做增量实施方案》，在全市148家高成长性提质倍增试点企业中择优选择首批63家优质存量企业，将通过实施相关行动，力争推动培育企业年内营收增长300亿元以上，为洛阳制造业高质量发展提供强有力支撑。

根据方案，以壮大产业链优质企业为目标，洛阳坚持“强中选优、新中选高”原则，聚焦行业龙头企业、头雁企业、单项冠军、高成长性企业、专精特新企业等，综合参考规模成长性、技术创新力、市场占有率、企业利润率、税收贡献率等指标，重点围绕总部型企业、链主型企业、上市型企业和成长型企业4种类型，择优选取首批63家优质存量企业，在今年通过加快总投资608亿元的78个优质存量企业项目建设进度，推动35个以上项目建成投产，助力优质存量企业营业收入增长300亿元以上。

在此基础上，洛阳还将滚动实施三年行动计划，动态更新企业库，分阶段、分重点、分规模推动优质存量企业做大做强，促进优质存量企业营业收入年均增长10%以上，到2025年实现优质存量企业营业收入增量超过1500亿元、总量超过4500亿元。

为推动相关工作开展，洛阳围绕“做强存量、做大增量、做优服务”，认真梳理了系列工作机制，具体包括——

建立“领导分包+专班推进”工作机制。按照“突出重点、跟踪服务”的原则，洛阳将对优质存量企业逐一落实分级分包责任，定期深入企业调研，了解企业发展状况，听取企业合理诉求，有针对性制定服务举措，并在全市构建起精准对接、分类施策的服务体系。

健全企业问题协调办理机制。洛阳将建立优质存量企业反映问题主渠道，加强企业问题协调办理，并按照“13710”工作制度，进一步健全企业问题办理机制。

完善服务考核机制。洛阳将建立通报考核机制，对优质存量企业所在县区、分包市直部门工作情况进行考核通报，将优质存量企业工作开展情况纳入年度考核，同时对优质存量企业实施动态管理，每年对企业发展情况进行年度考核，并根据企业发展情况适时新增企业。（洛报融媒·洛阳网记者 陈曦 通讯员 郝爽 文/图）