洛阳学校食堂在用消毒餐具咋“体检”？一起来看看

洛阳各个幼儿园、中小学、高校正式开学已有一周。随着学校食堂的运行步入正轨，眼下正在开展的洛阳市集中用餐单位食品安全问题专项治理行动中，消毒餐具的卫生状况也是执法人员关注的一项重要内容。7日，洛阳市市场监管局相关部门对部分学校在用消毒餐具进行初步快检，洛报融媒记者跟随采访。

洛阳各个幼儿园、中小学、高校正式开学已有一周。随着学校食堂的运行步入正轨，眼下正在开展的洛阳市集中用餐单位食品安全问题专项治理行动中，消毒餐具的卫生状况也是执法人员关注的一项重要内容。7日，洛阳市市场监管局相关部门对部分学校在用消毒餐具进行初步快检，记者跟随采访。

在位于洛龙区翠云路的一所小学，用于放置消毒餐具的房间里摆放着一排排手推送餐车，已经完成消毒的餐盘被密封放在食品级保洁箱内。执法人员戴上一次性手套，随机打开一个保洁箱，取出里面的餐盘进行检测。只见她从密封袋里取出棉签，反复擦拭餐盘表面进行取样，然后将棉签放入密封管内，盖好密封帽。之后，挤压密封管顶端的检测拭子头，使里面的酶反应液与棉签融合。最后，将密封管插入ATP快速荧光检测仪中进行数据分析，15秒即可得出检测结果。

执法人员说，所有活体微生物内都含有恒量的ATP，而ATP快速荧光检测仪的原理，就是通过一系列的化学反应之后，读取被检测样本的ATP含量，进而确定被检测样品中的活体微生物含量，比照相关数值是否在标准范围内，初步判定餐具的卫生状况。如果快速检测的结果数据超标，那么还需要进入实验室，经过一定检测周期的培养观察后进行复检。

洛阳市市场监管局相关负责人说，此次专项行动，各级市场监管部门将对集中用餐单位加强环境卫生和过程监管，针对餐饮具清洗消毒等重点环节对照相关要求重点检查，对发现的问题建立问题清单，督促责任方限期全部整改。

除了集中用餐单位，市民在外就餐时也会用到消毒餐具，那么如何判断餐具是否清洁和消毒到位？洛阳市市场监管局餐饮监管科执法人员建议，您可以先闻一下餐具是否有刺鼻的气味，如果味道比较大，很可能是洗涤剂等没有清洗干净；还可以用手摸摸餐具内壁，如果有水渍残留或者摸起来发涩的情况，可能残留有油污，最好换一套再用。

不少市民外出就餐时，习惯用热水把餐具仔仔细细地烫一遍，或者用随身带的湿巾擦拭餐具，觉得这么做可以起到消毒杀菌的作用，事实真的如此吗？

执法人员说，高温消毒确实是最常见的餐具消毒方法，但是想要达到效果必须具备两个条件，一是消毒的温度，二是消毒的时间。一般来说，多数病菌要经100℃高温作用10分钟左右才能死亡，所以用热水烫碗，只能洗去浮尘或油污，没有更多的效果。另外，不建议您用湿巾擦拭餐具进行消毒，因为湿巾里含有一些不能入口的化学成分，如果用来擦拭餐具反而会增加安全隐患。

除了外出就餐，为了避免“病从口入”，您自家使用的碗筷等餐具也需要定期消毒。专业人员建议，有条件的家庭可以购买专业碗柜或者消毒柜，按操作说明正确使用。如果没有专业机器，可以定期将碗筷放在开水里煮沸或者放到笼屉上蒸，时间为10分钟，也能起到消毒的作用。

最后需要提醒的是，清洗餐具后记得擦拭干净。很多家庭收纳餐具常用的方式是碗摞碗，当碗摞起来时，前一个碗的碗底就放在了下面的碗里，此时如果碗底有水渍或者污垢，就正好带到了下面的碗里，等到使用时就把脏东西带进了肚子里，所以建议您清洗好餐具后，再用干净抹布或者厨房纸擦一下底部再存放。(洛报融媒·洛阳网记者 李岚 通讯员 孙怀真 杨峰 宋佳 文/图)