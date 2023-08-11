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新安县2023“丝路汉关”丰收嘉年华将于9日启幕
您当前的位置 ： 洛阳网 > 新闻中心 > 洛阳 > 资讯速递  来源: 洛阳网 2023.09.07 18:38

　　陇上谷满，岁月生香。9月9日，为庆祝万亩高粱迎丰收，新安县将在城关镇开展新安县2023“丝路汉关”丰收嘉年华。

　　据悉，本次活动由中共新安县委、新安县人民政府主办，为期两天，旨在以“高粱红了，我在新安等你”为主题，组织农业产业化龙头企业、农民专业合作社、家庭农场及生产基地，举办特色优质农产品展销会，开展农业丰收展示、特色农产品品牌和电商促销助丰收等特色活动，营造浓厚的庆丰收、晒丰收、话丰收、全民参与享丰收的活动氛围。

　　活动亮点

　　万人开镰庆丰收

　　届时，随着“开镰啦”号声响起，多台收割机开足马力在红色的田间往返穿梭，将饱满的高粱穗揽入“怀中”，呈现出壮观火热的庆丰收场景。

　　汉服拍照打卡地

　　高粱丰收热火朝天，晒秋场景热烈红火。现场设置沿路美陈，赏心悦目又易于出片；主会场更有年轻化美陈装置，潮流时尚，是拍照打卡的绝佳场所。

　　网红集市潮好玩

　　现场展出新安县烫面角、北冶卤肉等新安本土特色美食，俄罗斯餐厅、土耳其烧烤等异域美食，后备箱市集网红美食，精酿啤酒痛快畅饮，本土味道与异域风情、时尚味道结合，赋予味蕾神奇体验。

　　露营烧烤放肆嗨

　　夜幕降临，高粱地灯火通明，在乐队轻快悠扬的歌声中，游客们踩着节奏摇摆身体，在帐篷前欣赏点点星光，推杯换盏聊聊家常。田间露营、嗨放音乐，为游客带来一场缓释身心的神奇之旅。

　　农事研学剧本杀

　　为了让学生体验悠久的农耕文明，丰收嘉年华现场创意设置种子博物馆、丰收体验区及研学手工区，学生们通过参观种子博物馆、学习农学知识、体验高粱收割脱粒、制作高粱秆手工艺品等，沉浸式感受丰收的喜悦与农耕文化的魅力。(洛报融媒·洛阳网记者 杨婷艳)
[ 责任编辑：赵彤彤 ]
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