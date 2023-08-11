首批河南省文化产业赋能乡村振兴试点县（市、区）公示 洛阳两地入选

记者7日从洛阳市文广旅局获悉，河南省文化和旅游厅日前公示了首批河南省文化产业赋能乡村振兴试点县(市、区)名单，全省24个县(市、区)入选，洛阳市栾川县、洛宁县名列其中。

记者7日从洛阳市文广旅局获悉，河南省文化和旅游厅日前公示了首批河南省文化产业赋能乡村振兴试点县(市、区)名单，全省24个县(市、区)入选，洛阳市栾川县、洛宁县名列其中。

近年来，栾川县立足资源禀赋，以推进文旅产业高质量发展为目标，围绕发展特色文化产业、拓展乡村文旅消费新空间、推动文旅深度融合发展，不断扩大文化旅游消费领域，丰富文化旅游产品供给，积极开展“民宿走县进村”“黄河非遗·点亮老家河南”等活动，启动“文化产业特派员”制度试点工作，推动文旅业逐步成为县域经济的支柱产业，走出了一条文化产业赋能乡村振兴的“栾川路径”。洛宁县聚焦文旅文创融合和乡村旅游高质量发展，大力实施“兴文旅、促融合”专项行动，着力培育一批生态美、生活美的乡村旅游目的地，打造一批有特色、有内涵的精品旅游线路，推动文旅产业高质量发展，为乡村振兴注入新动能。

据悉，文化产业赋能乡村振兴试点工作旨在充分发挥县域统筹规划、资源配置作用，推动各试点地区因地制宜，突出特色，改革创新，探索实施文化产业赋能乡村振兴新路径，在体制机制、发展举措、产业导入、政策保障等方面先行先试，形成可复制可推广的典型经验做法在全省推广。（洛报融媒·洛阳网记者 戚帅华 通讯员 赵亚珂 文/图）