中秋、国庆假期出行要注意！高速公路和普通收费公路免费规则不同

今年中秋、国庆假期从9月29日至10月6日，共8天。近日，交通运输部公布假期小型客车免费通行政策，9月29日0时至10月6日24时，7座(含)以下小型客车可在高速公路和普通收费公路免费通行。

今年中秋、国庆假期从9月29日至10月6日，共8天。近日，交通运输部公布假期小型客车免费通行政策，9月29日0时至10月6日24时，7座(含)以下小型客车可在高速公路和普通收费公路免费通行。

高速公路和普通收费公路两种公路免费通行的方式有所不同，洛阳交警部门和公路部门作出相关提醒。

政策

今年假期免费通行时间段内，车辆通行免费与否，普通收费公路以车辆通过收费站收费车道的时间为准，高速公路以车辆驶离收费站收费车道的时间为准。

也就是说，即使车辆在非免费时段进入高速公路，但出高速时处于免费时段，一样可以免费通行；即使车辆在免费时段进入高速公路，但出高速公路时是非免费时段，也无法享受免费通行政策。普通收费公路则相反，车辆必须在免费时段内进入并通过收费站收费车道，否则不免费。

提醒

●交警部门

若车辆在免费时间段之前驶入高速公路，不要在收费站前等待免费时间到来，以免引发拥堵；若车辆在免费时段即将结束时仍在高速公路上行驶，驾驶员可根据实际位置和时间就近驶离高速公路，不可为了赶时间而超速行驶，以防引发安全事故。尤其是ETC车辆，因上述免费通行方式不同，建议驾驶员尽量选择同一类型车道，即在哪种通道进站就在哪种通道下站，以免影响享受免费通行政策。

●公路部门

目前，洛阳境内的国省干线公路及桥梁等没有收费路段。提醒驾驶员假期在外地时注意普通收费公路免费通行政策。（洛报融媒·洛阳网记者 赵硕 文/图）