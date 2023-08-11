8月，洛阳网“百姓呼声”回复率99.65%

7日，记者获悉，洛阳网“百姓呼声”平台8月共收到各类帖子10205条。其中，投诉类6967条、咨询类2486条、建议类752条；已回复帖子10169条，回复率为99.65%，比7月下降0.22个百分点。

7日，记者获悉，洛阳网“百姓呼声”平台8月共收到各类帖子10205条。其中，投诉类6967条、咨询类2486条、建议类752条；已回复帖子10169条，回复率为99.65%，比7月下降0.22个百分点。

职能部门方面，诉求问题涉及政府职能部门46个，其中42个回复率为100%；县区政府方面，诉求问题涉及县区政府15个，其中13个回复率为100%；公共服务行业方面，诉求问题涉及公共服务行业单位38个，其中28个回复率为100%。

此外，部分单位仍存在敷衍网民诉求的情况。8月共抽查“百姓呼声”帖子4500条，抽查结果显示，有7个单位共20条帖子存在敷衍答复情况。其中，洛宁县5条、伊川县5条、老城区4条、洛阳市教育局3条、孟津区1条、汝阳县1条、洛阳国宏集团1条。

8月“百姓呼声”未及时回复情况

职能部门

洛阳市住房和城乡建设局：帖子总数178条，3条未回复

洛阳市工信局：帖子总数17条，1条未回复

洛阳市财政局：帖子总数11条，1条未回复

洛阳市邮政管理局：帖子总数10条，1条未回复

县区政府

嵩县：帖子总数81条，8条未回复

洛龙区：帖子总数1047条，1条未回复

公共服务行业

农业银行：帖子总数23条，5条未回复

洛阳文旅集团：帖子总数72条，3条未回复

邮政储蓄银行：帖子总数10条，3条未回复

洛阳城燃热力：帖子总数6条，1条未回复

中国邮政：帖子总数4条，1条未回复

洛阳城乡建投集团：帖子总数3条，1条未回复

中信银行：帖子总数2条，1条未回复

民生银行：帖子总数2条，1条未回复

回复为0的单位

中国太平洋人寿保险公司(帖子总数3条)、中国太平洋财产保险公司(帖子总数2条)。（洛报融媒·洛阳网记者 赵硕）