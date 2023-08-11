洛阳启用欠薪举报投诉平台 可“码”上维权举报

近日，洛阳市启用“欠薪举报投诉平台”，劳动者遇到欠薪问题，只要用微信、支付宝扫一扫“平台”二维码，就能实现快捷维权举报。

近日，洛阳市启用“欠薪举报投诉平台”，劳动者遇到欠薪问题，只要用微信、支付宝扫一扫“平台”二维码，就能实现快捷维权举报。

7日，记者用手机扫描该二维码发现，投诉举报选项分为工程领域欠薪投诉和非工程领域欠薪投诉，每个领域又包括20条投诉事项，劳动者可按照引导填写具体内容。

记者从洛阳市人社局了解到，目前，洛阳市主要有两个网上投诉举报路径。除了扫码投诉举报，劳动者还可在微信公众号搜索“洛阳社保卡”，点击“业务办理”进入“洛阳市欠薪投诉举报平台”。

“各责任单位将在网上主动受理，全程跟进处理欠薪线索，劳动者在网上可以查询投诉问题办理进度、办理结果。”洛阳市人社局有关负责人说，今后，洛阳人社部门将进一步加强信息化管理应用，形成让投诉信息多跑路、人民群众少跑腿的新格局，全力维护好这座广大劳动者与政府职能部门之间的“连心桥”。

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今年以来，洛阳市各级人社部门共检查各类用人单位2000余户，涉及劳动者3.2万多人，处理拖欠农民工工资案件2100件，为7000多名农民工追讨工资5100余万元，将10家欠薪造成恶劣影响的企业列入失信联合惩戒对象名单，向社会公布重大欠薪违法案件10件，对348家用人单位劳动保障守法情况进行了评价，对评为C级的7家失信用人单位进行约谈。

同时，洛阳各级人社部门开展集体协商“集中要约”行动，不断扩大集体协商规模，签订集体合同1872份，覆盖企业2374家，覆盖职工36万余人。洛阳市人社部门联合司法部门组织开展“薪暖农民工”服务活动，服务农民工公益法律宣传活动20余场次，发放宣传资料8300余份，解答农民工咨询6350余人次，办理农民工法律援助案件459件，为农民工挽回损失或取得利益147.34万元，有效帮助农民工维护自身合法权益。（洛报融媒·洛阳网记者 王博东 通讯员 李帆 汪嘉伟 文/图）