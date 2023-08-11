洛阳网首页 新闻 县区 百姓呼声 电子报 网站投稿 洛阳社区
  新闻 | 图片 | 洛阳

网友反映南昌路丹尼斯门口机非隔离带道牙位置没有安全标识 相关部门回应
您当前的位置 ： 洛阳网 > 新闻中心 > 洛阳 > 洛阳新闻  来源: 洛阳网 2023.09.07 17:06

　　近日，有网友在洛阳网《百姓呼声》频道发帖反映：涧西区南昌路丹尼斯门口主道和辅路之间有一定落差，机非隔离带道牙位置也没有及时放置安全标识，存在安全隐患，希望相关部门能及时整改。

　　洛阳市住房和城乡建设局回复：首先对道路建设对周边群众出行带来的不便表示歉意，针对群众诉求中提出的问题，机非隔离带道牙位置将尽快安装护栏以保证行人通行安全，目前先临时摆放路锥示警。

　　点击查看原帖
[ 责任编辑：唐好优 ]
返回洛阳网首页>>
相关阅读
    皮肤被腰带勒得又红又痒 是荨麻疹在捣乱
    皮肤被腰带勒得又红又痒 是荨麻疹在捣乱
    皮肤被腰带勒得又红又痒 是荨麻疹在捣乱
        “我才知道这是荨麻疹的表现，一直以为是被勒的。”近日，网友“英俊”在朋友圈里分享了一个健康心得。原来...
  • ·历经27次胰腺炎发作，他终于把病“吃回去”了！
  • ·只要有糖尿病高危因素就应尽早筛查
  • ·想给饮食加点“甜” 糖友应该怎么选
    		•
    漫游老街 寻味老城
    漫游老街 寻味老城
    漫游老街 寻味老城
        在洛阳老城，您可以感受千年洛阳厚重的文化底蕴，细品历史遗存的独特魅力。
  • ·生态画卷美 且动且品味
  • ·省运会 体育潮 共赴健身之约吧！
  • · 城市漫游正流行 品读洛城亦相宜
    		•
    		 
    新闻排行
  • 洛阳市实施三大工程 积极推进中心城区...
  • 徐衣显率队参加河南与跨国公司合作交流会
  • 国际旅游城市市长论坛嘉宾来洛考察
  • 国产半导体产业发展有着强劲“洛阳动力”
  • 闷热还将持续 降温要到周日
  • “丰”景无限好！“洛阳造”先进农机...
  • 陪孙子练舞 奶奶也成了“舞林高手”
  • 今日至9日，捐款不低于1元将有机会获...
  • 洛阳地铁2号线牡丹桥站两个出入口为何...
  • 洛龙区东方今典社区：邻里中心品古韵 ...
    		•
    百姓呼声
    投诉:城市停车平台多扣费且联系不上客服
    地矿双语要求学生提供三甲医院体检报告？
    精彩图片
    生态宜居 美丽洛阳【组...
    省运会社会组广播体操...
    英仙座流星雨惊艳登场...
    洛阳制甲师：复原冰冷...
    精彩热帖

    火红的构树果实

    隋唐园里小精灵

    国花园风光

    晨练
    /芙蓉不及美人妆
    /洛阳老城采风
    /荷塘晨曲
     
    版权声明：洛阳日报报业集团版权所有，未经书面授权，禁止复制、转载或建立镜像等。 联系电话：0379-65233520
    洛阳日报报业集团简介 | 广告服务 | 网站地图　豫ICP备05017468号

    互联网新闻信息服务许可证 编号：4112012002　　 信息网络传播视听节目许可证 编号：1608238　　增值电信业务经营许可证 编号：豫B2—20060064　　
    网络服务：(0379)65233606 65233616 业务咨询：(0379)65233921 传真：(0379)65233529
    地址：洛阳新区开元大道218号 报业大厦22层 邮编：471023
    本站法律顾问 河南法铎律师事务所 张运超律师 不良信息举报电话：（0379）65233605