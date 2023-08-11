网友反映南昌路丹尼斯门口机非隔离带道牙位置没有安全标识 相关部门回应

近日，有网友在洛阳网《百姓呼声》频道发帖反映：涧西区南昌路丹尼斯门口主道和辅路之间有一定落差，也没有及时放置安全标识，存在安全隐患，希望相关部门能及时整改。

近日，有网友在洛阳网《百姓呼声》频道发帖反映：涧西区南昌路丹尼斯门口主道和辅路之间有一定落差，机非隔离带道牙位置也没有及时放置安全标识，存在安全隐患，希望相关部门能及时整改。

洛阳市住房和城乡建设局回复：首先对道路建设对周边群众出行带来的不便表示歉意，针对群众诉求中提出的问题，机非隔离带道牙位置将尽快安装护栏以保证行人通行安全，目前先临时摆放路锥示警。

点击查看原帖 ⑥