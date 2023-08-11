跨洛河桥上投放的救生圈不能用？相关部门解答

近日，有网友在洛阳网《百姓呼声》频道发帖反映：近日发现牡丹桥、王城桥上放置了救生圈，但都用很宽的扎带固定在护栏上。

近日，有网友在洛阳网《百姓呼声》频道发帖反映：近日发现牡丹桥、王城桥上放置了救生圈，但都用很宽的扎带固定在护栏上。如果遇到紧急情况没有锋利工具很难解开，无法使用。

洛阳市应急管理局回复：我局接投诉后，立即联系应急救援协会，该协会回复称其在城区跨洛河大桥上投放的救生圈属于公益性质，用于洛河水域的紧急救援。为了紧固救生圈采用扎带捆绑。取用救生圈的方法为拉起救生圈后用力旋转，将扎带扭断。

同时，我局已经建议协会将使用方法的短视频在各类媒体加大宣传力度，尽量使广大群众知晓取用的方法。

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