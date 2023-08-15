洛阳地铁2号线牡丹桥站两个出入口为何不开放？市轨道集团回应

近日，有网友在洛阳网《百姓呼声》频道发帖咨询：洛阳地铁1号线牡丹桥站东北角、西北角出入口为何不开放？

近日，有网友在洛阳网《百姓呼声》频道发帖咨询：洛阳地铁1号线牡丹桥站东北角、西北角出入口为何不开放？ 近日，有网友在洛阳网《百姓呼声》频道发帖咨询：洛阳地铁2号线牡丹桥站东北角、西北角出入口为何不开放？ 洛阳市轨道集团回复：牡丹桥站东北角、西北角出入口正在进行地下暗挖施工。由于该处地层为洛河冲积阶地砂卵石地层，松散而渗透系数大，工程地质上属于较差地层，施工难度极大。目前施工单位正在确保施工安全的前提下连续作业，力争早日完工。根据目前施工进展，预计2023年12月底前施工完成。 点击查看原帖 ⑥