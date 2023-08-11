贷款房不动产权证是否可以加名字？相关部门回复

近日，有网友在洛阳网《百姓呼声》频道发帖咨询：本人用贷款买的房子，现在想在不动产权证上加上配偶名字，该如何办理？
近日，有网友在洛阳网《百姓呼声》频道发帖咨询：本人用贷款买的房子，现在想在不动产权证上加上配偶名字，该如何办理？
近日，有网友在洛阳网《百姓呼声》频道发帖咨询：本人用贷款买的房子，现在想在不动产权证上加上配偶名字，该如何办理？
洛阳市不动产登记中心回复：贷款期间增加配偶名字，需先向贷款银行申请，银行同意后并出具书面材料。您和您配偶本人携带身份证明原件、结婚证、不动产权证书（房改房，经适房还需提供产权界定卡）原件和抵押银行共同到市民之家一楼F区窗口申请办理。
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