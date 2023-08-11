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带头树牢新发展理念 推动重点工作提质增效
您当前的位置 ： 洛阳网 > 新闻中心 > 洛阳 > 洛阳新闻  来源: 洛阳网 2023.09.07 08:57

　　昨日，市委常委、秘书长王军主持召开市四大班子秘书长联席会议，传达学习近期市委重要会议精神，通报市委重点督查事项，部署下一步工作，推动重点工作提质增效。

　　会议认为，近年来市委完整准确全面贯彻新发展理念，把创新摆在发展全局的核心位置，推动全市产业加快转型升级、城市建设提质增效、乡村振兴亮点频出、文旅文创火爆出圈，城市关注度美誉度持续提升。实践证明，新发展理念是引领高质量发展的根本遵循，高质量发展是落实新发展理念的必然体现。

　　会议强调，市四大班子办公室及市委各部委要带头树牢新发展理念，以务实重干的作风，完善各项工作举措，推动全市重点工作不断取得新成效。要加强工作统筹，精心筹备组织第二批主题教育、河洛文化旅游节、全市乡村振兴观摩推进会等重要会议、活动，提前研究部署国庆期间安全保障和文旅市场等工作，加强经济运行调度，确保各项工作按照既定安排有序推进。要以全市中层干部为重点，持续推动工作作风转变，坚决扭转“把关”思维，持续强化“有解”思维、创新思维、市场思维，奋力营造一流营商环境，为加快推动现代化洛阳建设蓄势赋能。

　　会议还通报了市委办公室关于进一步深化“三服务”工作的若干措施，强调要进一步拓展“三服务”工作内涵外延，持续提升工作质效，确保党中央和省委、市委决策部署落到实处、取得实效。(洛报融媒·洛阳网记者 孙小蕊 见习记者 赵晨熹)
[ 责任编辑：崔利利 ]
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