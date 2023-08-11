洛阳市政协十四届七次主席会议召开

5日，市政协主席孙延文主持召开市政协十四届七次主席会议。

5日，市政协主席孙延文主持召开市政协十四届七次主席会议。

会议深入学习习近平总书记近期重要讲话、重要文章精神；传达学习市委党外人士座谈会精神；传达学习市政协“聚焦提升功能品质，建设让洛阳人民更加幸福的城市”专题协商会精神；审议《2023年度市政协提案办理督察评议工作实施方案》《市政协提案办理工作督察评议办法》《关于在全市政协系统开展“委员活动日”活动方案》《关于“聚焦我市‘两牛’产业高质高效发展，加快构建洛阳特色养殖产业体系”的调研报告》；听取关于《“进一步优化我市营商环境，推动监督下沉、打通优化营商环境‘最后一米’”》专题协商会筹备情况的汇报。

会议强调，要围绕中心服务大局，聚焦事关洛阳长远发展的大事和群众关心关注的实事，开展协商议政、视察监督，充分释放人民政协制度效能。要精心选题精准发力，牢固树立“既要抓大事，更要把大事抓具体”的工作理念，统筹好协商议题的点、线、面，把握好建言资政的时、度、效，以“小切口”做好“大文章”。要深入开展调查研究，不断完善委员联系界别群众制度机制，推动委员会客厅建设提质扩面，高标准做好政协反映社情民意信息工作。要提升协商议政质效，把“面对面”“互动式”作为协商议政的基本环节和重要要求，着力提升深度协商互动、意见充分表达、广泛凝聚共识水平。要凝聚共识汇聚合力，加强多党合作，为各民主党派、工商联、无党派人士履职尽责搭建更多平台、创造更优条件、提供更大支持。要高质量筹备首次“委员活动日”系列活动，突出解难题、办实事、重实效，充分发挥委员主体作用，不断砥砺委员初心使命，奋力在现代化洛阳建设新征程中贡献政协智慧和力量。(洛报融媒·洛阳网记者 郭飞飞 通讯员 冯波)