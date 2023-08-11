洛阳市人大常委会召开立法及司法监督工作座谈会

4日，市人大常委会组织召开立法及司法监督工作座谈会，研究加装电梯、物业服务收费管理、“飞线”治理、加强驻洛部队服务保障等方面的工作，并对法检“两院”涉企案件评议工作进行了再研究、再部署。市人大常委会主任李保国主持会议并讲话。

4日，市人大常委会组织召开立法及司法监督工作座谈会，研究加装电梯、物业服务收费管理、“飞线”治理、加强驻洛部队服务保障等方面的工作，并对法检“两院”涉企案件评议工作进行了再研究、再部署。市人大常委会主任李保国主持会议并讲话。

市人大常委会相关工委室、市直相关部门、相关企业负责人等参加座谈。会议研究了市人大常委会关于“飞线”治理的决定、关于进一步加强物业服务收费管理工作的决定、关于既有住宅加装电梯的决定、关于加强驻洛部队服务保障的决定等内容，研究安排人大司法监督相关工作。

李保国指出，加装电梯、物业服务收费管理、“飞线”治理等事关群众生活品质、事关城市公共安全和社会和谐稳定。要坚持以人民为中心，密切联系群众，广泛开展调研和深入研究，通过座谈、走访等形式，积极倾听民意、收集社情，帮助人民群众解决实际困难和问题。要明确各流程关键环节的责任分工，加强统筹协调，建立及时发现问题、整改问题的常态长效机制，规范运作流程，实现动态管理，在求真务实上寻求新突破。要充分发挥人大立法和监督职能优势，坚持科学立法、民主立法、依法立法，强化治旧控新，有针对性地定期听取和审议专项工作报告、开展执法检查等，全面构建闭环运作机制。要以有效监督方式方法进一步增强监督刚性，持续推动“两官”评议工作走深走实，着力提升人大司法监督质效，全力保障人民获得感、幸福感、安全感，为现代化洛阳建设贡献人大力量。

市人大常委会副主任安颖芳、杨劭春参加座谈。(洛报融媒·洛阳网记者 蒋颖颖 通讯员 张艳艳)