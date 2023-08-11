洛阳市扫黑除恶斗争领导小组（扩大）会暨常态化扫黑除恶斗争推进会召开

5日，2023年度全市扫黑除恶斗争领导小组(扩大)会暨常态化扫黑除恶斗争推进会召开，深入贯彻习近平总书记关于常态化开展扫黑除恶斗争重要指示精神，落实中央、省委、市委部署要求，总结我市2022年以来扫黑除恶斗争开展情况，研究部署下一步工作。市委副书记、政法委书记杨骁出席会议并讲话。 5日，2023年度全市扫黑除恶斗争领导小组(扩大)会暨常态化扫黑除恶斗争推进会召开，深入贯彻习近平总书记关于常态化开展扫黑除恶斗争重要指示精神，落实中央、省委、市委部署要求，总结我市2022年以来扫黑除恶斗争开展情况，研究部署下一步工作。市委副书记、政法委书记杨骁出席会议并讲话。 杨骁指出，去年以来，我市认真贯彻常态化开展扫黑除恶斗争部署要求，紧紧围绕“十件实事”，健全完善线索核查机制，有序推进案件办理、打伞破网，一批黑恶犯罪分子及其保护伞受到依法严惩，专项斗争成果持续巩固深化，人民群众获得感、幸福感、安全感进一步提升。就进一步做好扫黑除恶工作，他强调，要提高政治站位，持续强化“扫黑除恶永远在路上”的责任意识。自觉把常态化开展扫黑除恶斗争作为坚定拥护“两个确立”、坚决做到“两个维护”的实际行动，牢牢把握扫黑除恶斗争主动权，坚决遏制黑恶势力发展蔓延，为现代化洛阳建设营造更加安全稳定的社会环境。要突出工作重点，始终保持“向黑恶势力重拳出击”的高压态势。紧紧围绕中央和省委决策部署，结合我市工作实际，重点抓好线索核查、案件办理、黑财处置、打伞破网、基层治理、行业整治等关键环节，铲除黑恶势力滋生土壤，让黑恶势力无处藏身。要强化组织领导，持续推进“常态化开展扫黑除恶斗争”高质量发展。着力压实各方责任，强化组织保障，完善落实会商研判、督导督办、风险评估、考核评价等各项制度，注重宣传引导，开展以案释法，推广先进经验，常抓不懈、久久为功，以实际行动为现代化洛阳建设保驾护航。 市领导张武清、徐哲、封勇参加会议。(洛报融媒·洛阳网记者 李三旺 通讯员 张继峰)