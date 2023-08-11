闷热还将持续 降温要到周日

洛阳今天多云到晴天，偏东风2级～3级，气温21℃～32℃。

最近几天闷热还将持续，降温要到周日。

省气象台预计，受副热带高压的持续控制，预计未来几天我省大部以晴或多云天气为主，秋老虎的余热还将继续，同时紫外线强度较强，外出还需注意防暑防晒。此外，在夜间晴空辐射的作用下，今天凌晨，我省北部、中东部局部有雾，能见度较低，出行应注意交通安全，保持车距，谨慎慢行。

来看看我市的天气情况。市气象台根据最新气象资料分析，短期内受高空偏西气流控制，我市以晴到多云天气为主，9日到11日受短波槽影响，我市多阴雨天气。

最近几天天气预报

●今天：多云到晴天，偏东风2级～3级，气温21℃～32℃。

●明天：晴天到多云，东南风2级～3级，气温22℃～32℃。

●9日(周六)：多云转阴天，傍晚到夜里转阵雨，气温23℃～31℃。

●10日(周日)：阵雨转阴天，气温23℃～29℃。

●11日(周一)：阴天转阵雨或雷阵雨，气温21℃～27℃。

●12日(周二)：多云转晴天，偏东风3级左右，气温21℃～30℃。

●13日(周三)：晴天间多云，偏东风3级左右，气温20℃～29℃。

(洛报融媒·洛阳网记者 余子愚 通讯员 郭铭博)