洛阳市庆祝第八个“中华慈善日”暨2023年腾讯“99公益日”网络募捐活动启动

昨日，我市庆祝第八个“中华慈善日”暨2023年腾讯“99公益日”网络募捐活动启动，动员社会各界人士为助力乡村振兴、推动现代化洛阳建设贡献慈善力量。

昨日，我市庆祝第八个“中华慈善日”暨2023年腾讯“99公益日”网络募捐活动启动，动员社会各界人士为助力乡村振兴、推动现代化洛阳建设贡献慈善力量。

市委副书记、政法委书记，市促进慈善事业高质量发展工作专班组长杨骁出席活动并讲话。他指出，今年是全面贯彻党的二十大精神的开局之年，也是我市慈善事业迎来重大发展的关键之年。要深入贯彻习近平总书记关于慈善工作和“三农”工作重要讲话、指示精神，牢记慈善初心，自觉把慈善事业作为传承中华民族传统美德、培育和践行社会主义核心价值观的重要途径，作为现代化洛阳建设的重要内容，组织好、开展好“中华慈善日”“99公益日”等慈善活动，更好地扶危济困、增进民生福祉、促进社会和谐。要聚焦活动主题，弘扬慈善精神、传播慈善文化、传承慈善理念、传递慈善力量，努力营造全社会关心、支持、参与慈善事业的良好氛围。要坚持法治慈善，依法依规开展公益活动，确保每一笔善款都用到实处、救到急处、助到难处，为全面推进乡村振兴、加快推动现代化洛阳建设作出新的更大贡献。

此次活动由洛阳市委、市政府主办，市委直属机关工委、市民政局、市慈善联合总会承办。9月5日是我国第八个“中华慈善日”，今年的主题是“携手参与慈善、共创美好生活”。9月7日至9日，我市社会各界和市民群众将广泛参与第九个腾讯“99公益日”网络募捐活动。

启动活动以视频形式举行，各县区设分会场，偃师区、嵩县、市公安局作典型发言。启动活动后还举行了现场捐款活动，伊电控股集团有限公司等17家企业现场举牌，共捐款1893万元；参会人员现场捐款3.6万元。各县区分会场同步举行捐款活动。

市人大常委会副主任夏磊，副市长王国辉，市政协副主席陈淑欣，市政协原主席、市促进慈善事业高质量发展工作专班副组长杨炳旭等参加活动。(洛报融媒·洛阳网记者 孙小蕊)