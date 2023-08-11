法律援助伸援手 帮农民工解“薪”愁

“我们拿到了被拖欠的6.9万元工钱，一分没少！”近日，偃师区的农民工赵某，拿到被拖欠近2年的工钱后，通过电话向偃师区法律援助中心表示感谢。

“我们拿到了被拖欠的6.9万元工钱，一分没少！”近日，偃师区的农民工赵某，拿到被拖欠近2年的工钱后，通过电话向偃师区法律援助中心表示感谢。

2021年，赵某等5名农民工到伊川县某建筑工地从事劳务工作，但未签订书面劳动合同。

当年10月，赵某等5人就工资发放一事与用人单位进行交涉。因没有拿到发包单位支付的款项，用人单位没钱支付他们的工资。

一个月后，用人单位项目部负责人与赵某等5人进行了清算，认定他们的工资款总额为6.9万元，并承诺拿到款后立即支付，双方当时没有签订任何协议。

后来，用人单位一直没有将工资款支付给赵某等5人。赵某等5人多次讨要无果，今年8月，通过中国法律服务网农民工欠薪求助绿色通道发出求助函，该求助函后被转交偃师区法律援助中心。

偃师区法律援助中心很快约见了赵某，了解事情原委后，通过电话与用人单位项目部负责人协调沟通，告知用人单位农民工的诉求，引导用人单位项目部负责人换位思考，并通过讲解相关法律法规，告知对方拖欠农民工工资可能导致的法律后果。

最终，用人单位将6.9万元工资款支付给赵某等人。(洛报融媒·洛阳网记者 申利超 通讯员 马虎山)