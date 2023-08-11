洛阳网首页 新闻 县区 百姓呼声 电子报 网站投稿 洛阳社区
  新闻 | 图片 | 洛阳

受害人变身诈骗犯 现学现卖诈骗手段
您当前的位置 ： 洛阳网 > 新闻中心 > 洛阳 > 洛阳新闻  来源: 洛阳网 2023.09.07 08:36

绘图 吴芳

　　遭遇电信网络诈骗后，要第一时间报警。一名男子被骗后却动起歪心思，用同样的方法骗他人，最终付出惨重的代价。近日，这名男子被涧西警方抓获。

　　今年7月，市公安局涧西分局南昌路派出所接到辖区群众杨女士报警，称其在网上申请贷款被骗。

　　原来，杨女士因为急需一笔资金，便在某社交平台上发布了一条申请网贷的求助帖。很快有人通过私信联系了杨女士，声称可以帮忙办理网贷。

　　信以为真的杨女士随即添加了对方提供的QQ号，在对方的不断诱导下，杨女士先后向对方指定的账户转了手续费、借条费、还款能力保证金等8笔费用，共计9700余元。没想到，钱交了贷款没收到，还被对方拉黑，意识到被骗的杨女士赶紧报警。

　　接到报警后，南昌路派出所迅速展开工作，根据受害人提供的信息，经过细致的研判，锁定犯罪嫌疑人陈某飞，并对其进行上网追逃。

　　8月11日，民警发现犯罪嫌疑人陈某飞在栾川县出现，立即组织警力赶赴栾川县将其抓获。经讯问，陈某飞对其犯罪行为供认不讳。

　　犯罪嫌疑人陈某飞供述，他因沾染赌博恶习导致手头拮据，想申请网贷来“翻本”，在网上看到有人声称网贷“无抵押、利率低、快速到账”，便联系对方申请贷款，后被对方以需缴纳手续费、借条费、还款能力保证金等为由骗走了几百元。

　　被骗后，陈某飞气愤不已，但他不仅没有报警，还在看到杨女士发布的帖子后，抱着试一试的心态，套用骗子的话术实施了诈骗。

　　目前，犯罪嫌疑人陈某飞已被警方依法刑事拘留，案件正在进一步侦办。

　　民警介绍，这是一起典型的网络贷款诈骗案件，骗子通过网络散布办理贷款、代办信用卡等虚假信息，伪装成正规金融机构工作人员，获取受害人的信任，并用“无抵押”“零门槛”“低利率”等诱导性话语，吸引受害人走入陷阱。受害人申请贷款后，发现无法提现，骗子会以需缴纳保证金、账户解冻费、刷流水等多种理由，要求其在放款前转账，从而实施诈骗。

　　警方提醒，切勿轻信陌生短信、App和社交网站上的各种贷款广告，不要点击不明链接或扫陌生二维码下载非官方发布的App，更不要轻易填写银行卡号、验证码、密码等信息。任何在放款前就要求缴纳费用的行为都涉嫌诈骗，如不慎被骗或遇可疑情形，请注意保护证据，立即拨打110报警。(洛报融媒·洛阳网记者 申利超 通讯员 宋健)
[ 责任编辑：马勇玲（见习） ]
返回洛阳网首页>>
相关阅读
    皮肤被腰带勒得又红又痒 是荨麻疹在捣乱
    皮肤被腰带勒得又红又痒 是荨麻疹在捣乱
    皮肤被腰带勒得又红又痒 是荨麻疹在捣乱
        “我才知道这是荨麻疹的表现，一直以为是被勒的。”近日，网友“英俊”在朋友圈里分享了一个健康心得。原来...
  • ·历经27次胰腺炎发作，他终于把病“吃回去”了！
  • ·只要有糖尿病高危因素就应尽早筛查
  • ·想给饮食加点“甜” 糖友应该怎么选
    		•
    漫游老街 寻味老城
    漫游老街 寻味老城
    漫游老街 寻味老城
        在洛阳老城，您可以感受千年洛阳厚重的文化底蕴，细品历史遗存的独特魅力。
  • ·生态画卷美 且动且品味
  • ·省运会 体育潮 共赴健身之约吧！
  • · 城市漫游正流行 品读洛城亦相宜
    		•
    		 
    新闻排行
  • 洛阳市实施三大工程 积极推进中心城区...
  • 最佳乘车路线公布 方便洛阳外迁高中师...
  • “丰”景无限好！“洛阳造”先进农机...
  • 奖金1万元！汉魏故城遗址博物馆征集馆...
  • 国科智谷智能制造产业化基地项目加紧推进
  • 洛阳地铁开通“爱心预约”服务功能
  • 沁伊高速：伊洛河特大桥施工忙【组图】
  • 徐衣显率队参加河南与跨国公司合作交流会
  • 国产半导体产业发展有着强劲“洛阳动力”
  • 国际旅游城市市长论坛嘉宾来洛考察
    		•
    百姓呼声
    投诉:城市停车平台多扣费且联系不上客服
    地矿双语要求学生提供三甲医院体检报告？
    精彩图片
    生态宜居 美丽洛阳【组...
    省运会社会组广播体操...
    英仙座流星雨惊艳登场...
    洛阳制甲师：复原冰冷...
    精彩热帖

    火红的构树果实

    隋唐园里小精灵

    国花园风光

    晨练
    /芙蓉不及美人妆
    /洛阳老城采风
    /荷塘晨曲
     
    版权声明：洛阳日报报业集团版权所有，未经书面授权，禁止复制、转载或建立镜像等。 联系电话：0379-65233520
    洛阳日报报业集团简介 | 广告服务 | 网站地图　豫ICP备05017468号

    互联网新闻信息服务许可证 编号：4112012002　　 信息网络传播视听节目许可证 编号：1608238　　增值电信业务经营许可证 编号：豫B2—20060064　　
    网络服务：(0379)65233606 65233616 业务咨询：(0379)65233921 传真：(0379)65233529
    地址：洛阳新区开元大道218号 报业大厦22层 邮编：471023
    本站法律顾问 河南法铎律师事务所 张运超律师 不良信息举报电话：（0379）65233605