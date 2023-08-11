受害人变身诈骗犯 现学现卖诈骗手段

遭遇电信网络诈骗后，要第一时间报警。一名男子被骗后却动起歪心思，用同样的方法骗他人，最终付出惨重的代价。近日，这名男子被涧西警方抓获。

绘图 吴芳

遭遇电信网络诈骗后，要第一时间报警。一名男子被骗后却动起歪心思，用同样的方法骗他人，最终付出惨重的代价。近日，这名男子被涧西警方抓获。

今年7月，市公安局涧西分局南昌路派出所接到辖区群众杨女士报警，称其在网上申请贷款被骗。

原来，杨女士因为急需一笔资金，便在某社交平台上发布了一条申请网贷的求助帖。很快有人通过私信联系了杨女士，声称可以帮忙办理网贷。

信以为真的杨女士随即添加了对方提供的QQ号，在对方的不断诱导下，杨女士先后向对方指定的账户转了手续费、借条费、还款能力保证金等8笔费用，共计9700余元。没想到，钱交了贷款没收到，还被对方拉黑，意识到被骗的杨女士赶紧报警。

接到报警后，南昌路派出所迅速展开工作，根据受害人提供的信息，经过细致的研判，锁定犯罪嫌疑人陈某飞，并对其进行上网追逃。

8月11日，民警发现犯罪嫌疑人陈某飞在栾川县出现，立即组织警力赶赴栾川县将其抓获。经讯问，陈某飞对其犯罪行为供认不讳。

犯罪嫌疑人陈某飞供述，他因沾染赌博恶习导致手头拮据，想申请网贷来“翻本”，在网上看到有人声称网贷“无抵押、利率低、快速到账”，便联系对方申请贷款，后被对方以需缴纳手续费、借条费、还款能力保证金等为由骗走了几百元。

被骗后，陈某飞气愤不已，但他不仅没有报警，还在看到杨女士发布的帖子后，抱着试一试的心态，套用骗子的话术实施了诈骗。

目前，犯罪嫌疑人陈某飞已被警方依法刑事拘留，案件正在进一步侦办。

民警介绍，这是一起典型的网络贷款诈骗案件，骗子通过网络散布办理贷款、代办信用卡等虚假信息，伪装成正规金融机构工作人员，获取受害人的信任，并用“无抵押”“零门槛”“低利率”等诱导性话语，吸引受害人走入陷阱。受害人申请贷款后，发现无法提现，骗子会以需缴纳保证金、账户解冻费、刷流水等多种理由，要求其在放款前转账，从而实施诈骗。

警方提醒，切勿轻信陌生短信、App和社交网站上的各种贷款广告，不要点击不明链接或扫陌生二维码下载非官方发布的App，更不要轻易填写银行卡号、验证码、密码等信息。任何在放款前就要求缴纳费用的行为都涉嫌诈骗，如不慎被骗或遇可疑情形，请注意保护证据，立即拨打110报警。(洛报融媒·洛阳网记者 申利超 通讯员 宋健)