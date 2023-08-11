修补达人胡天海 古稀之年献余热

“磨剪子、戗菜刀……”在瀍河区问礼街道下窑社区，只要听到这个声音，大家就知道是修补达人胡天海来了。8月以来，这位70岁的老人，每周五都会为社区居民免费提供磨剪刀、戗菜刀等服务，收获不少居民的好评。

胡天海帮居民磨剪刀

“磨剪子、戗菜刀……”在瀍河区问礼街道下窑社区，只要听到这个声音，大家就知道是修补达人胡天海来了。8月以来，这位70岁的老人，每周五都会为社区居民免费提供磨剪刀、戗菜刀等服务，收获不少居民的好评。

近日，胡天海像往常一样骑上电动车，携带角磨机、老虎钳、锉刀等家伙什儿，来到下窑社区1号院。看到胡天海到来，不少居民回家拿上破旧菜刀和剪刀，前来求助。

“俺家这把菜刀有点钝，还有一处豁子，你看能修好不？”“放心吧，没问题。”胡天海接过菜刀，用角磨机将刀刃打薄，一阵操作下来，用右手大拇指轻触刀锋试试锋利程度，处理好递给居民，“你回去试试怎么样？”

“肯定没问题，磨过的人都说好。”居民王巧月说。小区里有不少老人，用的菜刀、剪刀钝了也不舍得丢，更多选择修修补补，之前还得跑腿，现在在家门口就能免费享受服务。

不一会儿，前来修补的居民越来越多。胡天海先将需要修补的物品依次摆好，挨个进行打磨、修补。碰到来晚的居民，他主动提供自己的电话，让对方到自己家中修补。

除了磨剪子、戗菜刀，谁家想修家具，胡天海也都能帮上忙。在社区居民眼中，他就是社区的修补达人。

有这样的高超技艺，与胡天海的从业经历有关。他来自南阳，18岁时就开始干各类木工、铁工活，十年前随儿子来洛定居。初到洛阳，他继续从事老本行，骑着电动车沿街叫卖，几乎走遍了洛阳的大街小巷。“那时候，磨一把菜刀5元，磨一把剪刀2元，一晌能挣两三百元，我可舍不得丢下。”胡天海回忆。随着年龄增长，他才放下手艺，选择在家含饴弄孙。

今年7月，下窑社区积极推进乡里中心建设，结合群众需求，号召有特殊技能的社区居民参与志愿服务，胡天海当即选择报名。“我现在主要在家带孙子，平时事情也不多，就想参与其中。”胡天海表示。

不知不觉，已到了中午12点，胡天海没有要离开的意思。“就差这几把了，干完再走。”胡天海说，能为大家做点事，他很自豪，他将长期坚持下去，为更多居民提供便利。(洛报融媒·洛阳网记者 吕百营 通讯员 郝伟国 文/图)