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热心人潘师傅 义务维修十多年
您当前的位置 ： 洛阳网 > 新闻中心 > 洛阳 > 洛阳新闻  来源: 洛阳网 2023.09.07 08:34

潘东帮居民修理自动便携洗车器

　　55岁的潘东是西工区西工街道市府院社区的居民，10多年来，这位擅长水电维修的热心人，义务为辖区老年人修好了不少小物件。“热心人潘师傅”这个称呼，在小区里知名度可不低。

　　4日上午，当记者来到市府院社区邻里中心时，正好遇到潘东在为一位居民修理自动便携洗车器。“轰！轰！”潘东打开机器开关运行了一阵子，又凑近仔细听了听，“电机没问题，估计是里面污垢太多了，我打开看看，清理一下。”他告诉对方。

　　“东西交给你修理，我放心！”话音未落，门口又走进一位老人，手里拿着一个破壁机。原来，前两天，老人家的破壁机突然“罢工”了，她赶紧给售后打电话，可是维修地点离家比较远，这让她直发愁。“我试着给小潘打了个电话，他爽快地答应了，说帮忙看看，我今天就送过来了。”老人笑着说。

　　提起潘东，市府院社区的工作人员最有发言权。“从电风扇、洗衣机，到水龙头、淋浴头，潘师傅可没少帮助老年人解决难题。”工作人员说，不仅如此，潘东还经常收集用不上的软胶垫、螺丝钉等物品，谁家修理东西时需要，他就直接装上，省钱又省时。

　　“正好我擅长维修水电，就给大家帮点儿小忙，没啥。”潘东说，自己一直从事这项工作，搬到市府院社区居住后，有一次，他正在楼下修理家里的小电器，恰巧遇到几位老人经过，“一位老人问我，会不会修电风扇，能不能帮忙修理一下”，潘东笑着回忆，他当时就答应下来，就这样，他的“知名度”越来越高，一直坚持义务维修十多年。

　　潘东为老年人修理了不少小家电，那么，哪些小家电的维修率比较高，有没有一些保养小家电的妙招？

　　“送来修理的洗衣机、烧水壶比较多。”潘东说，经过检查，大多数故障是接触不良、污垢较多引起的。比如洗衣机，如果污垢较多，可能加快机器的磨损，导致出水口的胶垫快速老化，这样就会出现洗衣机漏水的问题。又比如烧水壶，由于烧水时水装得太满，水开后溢出来长期腐蚀线路，导致烧水壶损坏，并埋下安全隐患。

　　潘东建议，如果衣服太脏，可以先在水盆里搓洗一下，把顽固的污垢洗掉后再放入洗衣机清洗，减轻机器负担；用烧水壶烧水时，不要超过壶身标示的安全水位线，盖好瓶盖再插电源。另外，随着天气转凉，电风扇也要“休息”了，您最好把扇叶、外罩清洗干净并擦干后收起来，还可以在外面套一个防尘罩，以保证机器来年更好地为您服务。(洛报融媒·洛阳网记者 李岚 通讯员 尹玉花 文/图)
[ 责任编辑：马勇玲（见习） ]
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