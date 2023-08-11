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洛阳市委党校秋季学期主体班县处级干部研修班学员围绕贯彻落实市委全会精神进行学习研讨
您当前的位置 ： 洛阳网 > 新闻中心 > 洛阳 > 洛阳新闻  来源: 洛阳网 2023.09.07 08:38

　　“锚定风口产业，就要抢抓科技风口、政策风口、需求风口。”5日晚，在市委党校秋季学期主体班县处级干部研修班第一期学员论坛上，市委党校工业创业创新教研部教师刘荣利围绕市委十二届四次全会精神进行课堂导入，“哗哗”的翻书声、“沙沙”的记录声都是学员学习状态的生动注脚。

　　县处级干部研修班临时党支部书记、班长焦元鹏说：“刘荣利老师从深入贯彻中央省委重大决策、奋力攻坚半年工作总结、现代化产业体系部署动员三个层面领学了市委全会的主旨要义，帮助我们深刻领会全会精神，让我们受益匪浅。”

　　在研讨阶段，学员们结合自身工作经历谈体会、话落实、诉真情，在发言中碰撞思想、激荡观点、相互启发。

　　建设现代化产业体系，离不开一支过硬的干部队伍。学员白胜斌表示，可以通过选苗子、换脑子、转场子、压担子、给位子，持续选派优秀党员干部到发达地区跟班学习、多岗位历练、鼓励担当作为等，积极培育壮大与现代产业发展相匹配的人才梯队。

　　“风口产业招商离不开风投前瞻思维，但好的项目未必招来就能见效。这就需要我们提升专业能力，发扬斗争精神，该干的事顶着压力也要干，该担的责冒着风险也要担。知易行难，与大家共勉。”学员汪成海不藏拙也不怕露怯，发言引发大家强烈共鸣。

　　“近年来，洛阳文旅产业竞争力极大提升，但横向比较仍有差距。”学员兰宏涛说，“抢抓文旅产业新风口，需要我们持续创新文旅业态和消费场景，强化洛阳特色文化项目开发，盘活存量资产，做大产业规模，加快打造全国沉浸式文旅目的地。”

　　市委党校相关负责人表示，本次培训以促进党员干部转变思维观念、提升专业能力、锤炼过硬作风为教学目的，旨在通过全会精神进课堂、进教材、进学员论坛、进现场教学、进决策咨询“五进”，实现党员干部把握产业风口能力、服务企业发展能力、抓好资本运作能力、运用互联网手段能力、防范化解风险能力“五提升”，助力洛阳加快建设现代化产业体系。

　　“干什么学什么，缺什么补什么，课程设计极具针对性。”

　　“功成不必在我、功成必定有我。掌握了产业发展对经济增长的拉动规律，才真正理解了这句话。”

　　…………

　　研讨现场，学员们的发言有深思、有见地、有力度。大家纷纷表示，将充分利用此次学习机会，来一次从思想观念到作风能力的集体充电。（洛报融媒·洛阳网记者 郭飞飞 通讯员 武婷婷）
[ 责任编辑：崔利利 ]
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