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国际旅游城市市长论坛嘉宾来洛考察
您当前的位置 ： 洛阳网 > 新闻中心 > 洛阳 > 洛阳新闻  来源: 洛阳网 2023.09.07 08:29

　　昨日，参加2023中国(郑州)国际旅游城市市长论坛的部分嘉宾来洛，考察我市文旅产业发展情况。

　　中国(郑州)国际旅游城市市长论坛是文化和旅游部与我省共同打造的重要国际性文旅品牌活动。本次论坛以“发现新动能，促进旅游城市可持续发展”为主题，吸引了43个海外城市、59个国内城市的市长或代表参加，加强国际文化旅游交流，推动旅游城市可持续发展。

　　在洛期间，嘉宾先后到龙门石窟、隋唐洛阳城国家遗址公园、二里头夏都遗址博物馆、洛邑古城等地进行考察。近年，洛阳抢抓文旅产业新风口，深刻把握新文旅产业“颠覆性创意、沉浸式体验、年轻化消费、移动端传播”特征，加快培育新文旅产业业态，探索新文旅产业引流方式，构建新文旅产业投资模式，优化新文旅产业发展环境，文旅市场热度持续攀升。嘉宾们沉浸式感受洛阳文旅产业转型发展的铿锵步伐，为洛阳探索走出一条具有特色的新文旅产业发展之路点赞。

　　市领导安颖芳、夏磊、任丽君参加相关活动。(洛报融媒·洛阳网记者 戚帅华)
[ 责任编辑：席倩倩 ]
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