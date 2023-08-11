陪孙子练舞 奶奶也成了“舞林高手”

祖辈上岗带娃，除了辛苦，也能收获很多幸福时刻。这不——有的给孙辈当陪练，有的与孙辈同练舞……在开启沉浸式“带孙之旅”时，一些银发族找到自己新的爱好，解锁了新技能，不仅享受了天伦之乐，还丰富了自己的退休生活。

赵杰陪孙子练舞

很多父母因为忙于工作，日常照料、教育孩子的任务都落在了爷爷奶奶、外公外婆身上。祖辈上岗带娃，除了辛苦，也能收获很多幸福时刻。这不——有的给孙辈当陪练，有的与孙辈同练舞……在开启沉浸式“带孙之旅”时，一些银发族找到自己新的爱好，解锁了新技能，不仅享受了天伦之乐，还丰富了自己的退休生活。

陪伴孙辈时解锁新技能 找到更好的自己

窈窕的身材、优雅的谈吐……5日一大早，在武汉路街道武汉路社区的邻里中心舞蹈教室，赵杰正专注地练习爵士舞。虽然已近花甲之年，她却依旧散发着时尚的活力。“带孙子虽辛苦，但我也解锁了新技能，找到了更好的自己。”她说。

“孙子6岁，学习爵士舞有三年多了，今年获得全省爵士舞比赛(儿童组)一等奖，我很欣慰。”赵杰说，孙子是她一手带大的，她在陪伴孙子成长的过程中，不仅享受了天伦之乐，还在孙子的带动下成为“舞林高手”。

赵杰介绍，孙子3岁那年开始学习爵士舞。由于他年龄小，对动作的理解较难，每次都比别的孩子学得慢。孙子性格要强，不服输的他每天晚上坚持练习。看着豆大的汗珠从他的额头滑落，忍着痛、含着泪却一直坚持，赵杰被感动了，决定和他一起练习。从那时起，祖孙俩最快乐的时光就是每天一起压腿、做仰卧起坐、练习舞蹈动作，而这一坚持就是3年。

赵杰因为陪孙子练习爵士舞，还加入了辖区舞蹈队，并多次获得全市及全省舞蹈比赛的奖项。她也因为参加舞蹈队结识了许多伙伴，丰富了晚年生活。