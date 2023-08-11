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商代贵族女子的嫁妆
您当前的位置 ： 洛阳网 > 新闻中心 > 洛阳 > 经典洛阳 > 珍宝档案  来源: 洛阳网 2023.09.07 08:24

　　开栏语

　　洛阳，十三朝古都，历史厚重，文化灿烂，地上地下都留存着无数文物宝藏，承载着丰盈多姿的历史记忆，折射着这片土地的荣光与辉煌。2023河洛文化旅游节即将开幕，为更好地展示河洛文明魅力，今起本网开设《约“会”国宝》栏目，特邀洛阳多家博物馆珍藏的部分具有代表性的国宝文物来此“做客”，敬请关注。

　　●国宝嘉宾：

　　母鼓铜方罍(音同雷)

　　●所处时代：

　　商代晚期

　　●器物规格：

　　通高50厘米、肩宽33厘米

　　●出土时间：

　　1963年

　　●出土地点：

　　洛阳北窑西周贵族墓地

　　●藏馆地点：

　　洛阳博物馆珍宝馆

　　《诗经》有云：“我姑酌彼金罍，维以不永怀。”罍是一种青铜盛酒器，有圆形和方形两种，方形较少见。母鼓铜方罍得名源于其盖内和颈部内壁均铸有铭文“母鼓”，“母鼓”是鼓国女子嫁与母氏男子所得的称谓。而母鼓铜方罍是贵族女子的嫁妆。

　　这件母鼓铜方罍由器盖、器身两部分组成，出现于商晚期，相较于夏代二里头文化时期及商代早期的青铜器显得更为精美和复杂。这一时期，青铜器的铸造不仅能熟练运用分铸焊接的方法，还出现了翻模工艺，器型多样，纹饰精细且趋于繁缛，多以动物和神兽为主题。

　　母鼓铜方罍盖及盖钮为单脊四坡屋顶状，直口，圆肩，斜臂，深腹，圈足。肩侧及下腹有对称的兽头环钮，正、背两面肩部饰有浮雕兽头。通身饰以云雷纹衬底的兽面纹、夔龙纹及龙纹组成的垂叶纹等，纹饰立体而又层层叠压。兽面纹特意突出双目，使整件器物呈现出极具光影变化的特点。它虽然通身布满纹饰，但瑰丽而不烦琐，复杂而不凌乱，在纹饰的塑造上堪称典范。

　　母鼓铜方罍铸造于商代晚期，却出土于一座西周贵族墓中。《孟子·梁惠王下》中记载“毁其宗庙，迁其重器”，以示权力的转移。所以专家推测，它应该是这位西周贵族墓主在灭商战争中获得的一件战利品，出于对它的喜爱，便将它封藏于自己的墓葬之中。（洛报融媒·洛阳网记者 孙晓华 通讯员 魏薇 文/图）
[ 责任编辑：马佳佳 ]
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