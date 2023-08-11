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洛阳：品质生活新体验 青年打卡新选择
您当前的位置 ： 洛阳网 > 新闻中心 > 洛阳 > 洛阳新闻  来源: 洛阳网 2023.09.07 08:24

　　开栏语

　　年轻态消费场景体现着一座城市的活力与魅力。市委高度重视年轻态消费场景的打造，我市大街小巷内，各类符合青年喜好的消费业态方兴未艾，有效提升了城市的青年友好度。

　　自即日起，本网开设《培育年轻态消费场景 提升城市“青年味儿”》栏目，采访热门青年群体消费打卡地，挖掘当下洛阳年轻态消费场景背后的故事和特点，在为青年群体提供消费新选择的同时，为更多青年消费业态创业者提供参考借鉴，共同助力打造更具“青年味儿”的洛阳。

咖啡师在调制咖啡

　　昨日傍晚，太阳西沉，洛龙区政康苑社区体育公园内十分热闹。有人在球场上挥洒汗水，有人在步道上溜达休憩，还有人走进位于公园一隅的“了了一杯”咖啡小屋一品咖啡浓香。

　　“下班以后，约上朋友到公园走一走，再喝杯咖啡，一天的疲惫都消散了。”在附近工作的青年董犇说，自从有了“了了一杯”咖啡小屋，自己几乎天天来打卡。

　　公园何以会出现咖啡小屋？今年7月，市委召开2023年高质量创建全国文明城市暨城市提质工作观摩推进会，明确提出，要大力推进公园绿地改造，优化景观配置，植入健身休闲功能，布局“了了一杯”咖啡小屋等时尚业态，提升群众幸福感、获得感。8月中旬，我市原创的咖啡品牌“了了一杯”正式落地试运营，走进城市公园、景区、交通枢纽等处，为青年提供品质生活新体验和打卡新选择。

　　在洛阳龙门站，“了了一杯”咖啡小屋成了周边新晋的热门地标。新唐风的建筑风格、简洁干净的环境、馨香馥郁的咖啡，都成了吸引往来乘客和周边青年的重要元素。

　　“刚出站就能看见‘了了一杯’咖啡小屋，进来坐一坐歇个脚，这就是我洛阳游的第一站。”从外地来洛旅游的何女士表示，店内装饰上还印有与洛阳有关的诗词，能让人感受到这里的文化底蕴和文化自信，“环境很好，咖啡味道也不错，我的洛阳初体验很完美！”

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[ 责任编辑：崔利利 ]
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