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我的老师是韩愈（上）
您当前的位置 ： 洛阳网 > 新闻中心 > 洛阳 > 经典洛阳 > 河洛广记  来源: 洛阳网 2023.09.07 08:24

　　教师节快到了。若以五千年历史为时间轴，评选中国最有名的“十佳教师”，咱河南的韩愈十有八九能入选。

　　韩愈稳坐“唐宋八大家”头把交椅，是唐代著名文学家、思想家、政治家，教书育人，领兵，出书，堪称全能。

　　宋代大文豪苏轼把韩愈当偶像，称他“文起八代之衰”“勇夺三军之帅”。晚清名臣曾国藩对韩愈佩服不已，赞其“如神龙万变，无所不可”。

　　当时，眼见科举腐败、师道不存，韩愈发表《师说》，大声疾呼“师者，所以传道受业解惑者也”，提倡尊师重道，立志当伯乐，以身作则，大力培养、举荐人才。

　　韩愈自述“旧籍在东都”，即老家在唐代东都洛阳。他在洛阳生活、工作多年，提携过洛城的许多读书人，比如“诗鬼”李贺、“诗囚”孟郊，鼓励他们勇敢追梦。

　　那时的很多年轻人都以“我的老师是韩愈”为荣。

　　青年才俊，给宰相写信求职

　　韩愈自幼丧父，是兄嫂拉扯他长大的。

　　在写给朋友崔立之的书信《寄崔二十六立之》中，韩愈回忆昔日生活，说自己“旧籍在东都，茅屋枳棘篱”，虽然“户口”在洛阳这样的繁华都市，却蜗居在破茅屋里，生活困苦。

　　没背景，没钱，唯有满腹才华和一腔抱负，考进士走仕途几乎是韩愈改变命运的唯一机会。他刻苦学习，参加了好几回“高考”才考中进士，但因为没门路、没人脉，他多次参加吏部铨选(选官考试)，可回馈总是“再等等”。

　　韩愈等了好几年，越等越心慌，索性鼓足勇气毛遂自荐，直接给宰相写求职信。

　　他陆续给宰相写了三封信，恳求宰相给他一个报效国家的机会。成语“大声疾呼”就出自韩愈的《后十九日复上宰相书》，原文是“行且不息，以蹈于穷饿之水火，其既危且亟矣，大其声而疾呼矣”，形容自己处境艰难，只能大声疾呼，以求被看见被重视。

　　洛阳人熟悉的北宋政治家司马光，嘲笑韩愈贪图功名，三次写信向宰相求官。这真是饱汉不知饿汉饥。

　　韩愈有真才实学，却屡屡碰壁，跟那些走捷径的贵族公子哥截然不同。他的大声疾呼，是有志青年的绝望呐喊，只是希望能得到一个公平竞争的机会。

　　宰相高高在上，日理万机，自然听不到一个底层青年的大声疾呼。求职不顺的韩愈，狼狈地回到了洛阳。

　　教书先生，教学生勤学奋进

　　韩愈与河南法曹参军卢贻的女儿情投意合，结为夫妻。卢氏常陪着韩愈在洛城的街头散步，闲聊家常。见韩愈因事业不顺而闷闷不乐，妻子劝慰他：“人求言实，火求心虚。欲成大器，必先退之。”人生中有些事不可过于执着，退一步反而更有利于前行。

　　妻子的话如耀眼的光芒，驱散了韩愈心头的阴霾。他把字改为“退之”，沉着蓄力，韬光养晦，终于等到了机会。

　　三十多岁时，韩愈通过铨选当上了国子监博士，到国立大学教书育人。他思维敏锐，见解深刻，讲课风趣幽默，学生们都爱上他的课。

　　中唐时期，文坛盛吹浮华风，教育界的风气也不大好，捧高踩低，老师总想着追名逐利，学生争抢着攀附权贵。

　　韩愈立志要荡涤不良风气。他发表《师说》，提醒同行，传道、授业、解惑是老师的职责，教育的目标是文以载道。

　　有些学生心高气傲，觉得读书无用，经常逃课游玩。韩愈怕孩子们误入歧途，语重心长地告诫他们“业精于勤，荒于嬉”，只有精进学问、德才兼备，才能大有前途。

　　有人不服，顶嘴说：“韩老师，别骗人了！您苦读多年当上了老师，辛勤教学，贡献巨大，可是您混得也不咋样啊——听说您家里生活困难，都快揭不开锅了！”

　　这话虽难听却是事实。韩愈入职不久就被贬到基层历练，四五十岁了还在国子监教书，确实混得不咋样。

　　然而，韩老师并没被驳倒，他在《进学解》中解答了学生的困惑。

　　好木匠懂得选料造房，好医生懂得对症施药，好宰相懂得量才而用。孔子、孟子、荀子那些先贤，在世时都难免遭受磨难，何况是我？

　　你们的韩老师拿着朝廷俸禄，出门有车坐，回家有口安稳饭吃，已算幸运，理当知足。若是不自量力，计较得失，徒增烦恼。

　　发牢骚没用，真本事管用。宰相看到这篇《进学解》后，大赞韩老师有才华、有格局，提拔了韩愈。

　　后来，韩愈分司东都，提携了不少洛阳有志青年。多年后回忆起洛城，他动情地写下了“天街小雨润如酥，草色遥看近却无”——成为千古流传的名句。

　　好老师教书育人当如春风化雨，润物细无声。韩老师还有哪些鲜为人知的故事？请看下期。（洛报融媒·洛阳网记者 张丽娜）
[ 责任编辑：马佳佳 ]
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