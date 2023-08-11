洛阳龙门站军供保障点揭牌

近日，洛阳龙门站军供保障点揭牌成立。

近日，洛阳龙门站军供保障点揭牌成立。

该军供保障点的成立是我市支持军队备战打仗、全力做好地方支援保障，支持国防和军队建设、做好拥军共建工作的又一实践，将进一步强化全市军事供应服务保障协同联动能力，更好发挥平时服务、急时应急、战时应战的保障作用。

近年来，我市紧紧围绕强军目标，将双拥工作作为事关国防安全和发展大局的战略任务，坚持以创新为引领，积极探索“政府搭台、上下贯通、军地互动、社会参与”模式，深挖融合资源，汇聚社会力量，全力支持保障国防和军队建设发展，不断巩固军政军民团结大好局面，有力推动了强军兴武与经济社会发展同频共振、提质增效。下一步，我市将聚焦强军兴军新形势、服务部队备战打仗新需求，积极创新军供保障服务模式，拓展服务范围，提升服务质量，不断强化全市军供服务保障能力、快速反应能力、军地协同联动能力，更好地服务部队练兵备战。(洛报融媒·洛阳网记者 申利超 通讯员 时义杰)