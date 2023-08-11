洛龙区东方今典社区：邻里中心品古韵 感受传统文化魅力

近日，洛龙区东方今典社区在邻里中心举办别开生面的传统文化公益活动，邀请专业古琴、花艺等老师，为居民们免费传授古琴弹奏、插花等技艺，让大家在家门口就能感受优秀传统文化的魅力。
近日，洛龙区东方今典社区在邻里中心举办别开生面的传统文化公益活动，邀请专业古琴、花艺等老师，为居民们免费传授古琴弹奏、插花等技艺，让大家在家门口就能感受优秀传统文化的魅力。
近日，洛龙区东方今典社区在邻里中心举办别开生面的传统文化公益活动，邀请专业古琴、花艺等老师，为居民们免费传授古琴弹奏、插花等技艺，让大家在家门口就能感受优秀传统文化的魅力。（洛报融媒·洛阳网记者 张光辉 通讯员 张俊望 摄影报道）
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